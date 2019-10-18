【多圖】11款迪士尼角色餡餅　整餅達人神還原黑魔后、小魚仙

如果你喜愛的角色變成食物，你捨得吃嗎？一位外國神人最近推出了迪士尼角色餡餅系列，將11個迪士尼人物製作成餡餅皮，連黑魔后、小魚仙等大熱角色都榜上有名，除此之外還有哈利波特系列和漫威宇宙等人物造型的陷餅，令網民驚嘆！

你能想像棕黃色的餅皮經過上色和設計後，會變成什麼模樣嗎？（Instagram@thepieous）

這位神人開始下廚焗餡餅僅僅2年多，就能夠將餡餅製作成如同畫作般精緻的成品。而最近的迪士尼餡餅系列可見，她的焗餅功力又更上一層樓，每一位角色都非常神似。

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這名整餅達人透過剪裁餅皮、加上不同顏色食材醬料，製作成一個個角色，連角色的神情都都能夠完美重現，應該讓不少迪士尼粉絲捨不得下手進食吧！

除了迪士尼系列外，她也設計過漫威電影和其他動漫卡通的角色，近日大熱的電影《Joker 小丑》也成為她的饀餅造型，有部分製成品更跳出平面，變成立體模型。

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如果想要看到作品，可到她的Instagram細看，她更會在社交媒體上分享製作餡餅的過程與經驗，有興趣的話，不妨參考一下，在假日自己做一個餡餅看看！