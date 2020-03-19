【真人真事】日男撞車入院重遇20年前初戀　結局變超甜蜜愛情故事

中學時期拍拖，可算是人生一大成就之一。不過，能長久穩定繼續交往的愛侶，可說少之又少，也成為不少人心中的遺憾，懷念初戀那份青澀純真同時，亦後悔自己當初不夠成熟。

近日日本節目《痛快TVスカッとジャパン》接獲觀眾投稿，分享自己因一場車禍重遇20年前初戀女友，更因此改變人生。

節目為事主案件重演。（節目截圖）

秋元先生是個年過35的普通打工仔，畢業後一直於東京上班。直到某天被調回老家工作，沒多久便遇上車禍，被送往當地醫院救治，足足昏迷了3天。

秋元先生醒來後重遇20年前初戀女友。（節目截圖）

當他醒來時，發現照顧他的正是20年前的初戀女友，原來她現在是當地醫院的護士。

當年他們只能下課後相見。（節目截圖）

回想當年，雖然他們高中時都是彼此的初戀，但因為忙於課外活動及補習，每天只有下課後一起回家時才有機會相見。

而且他們只能一起走約50米的路程，便要各自在巴士站等車。雖然見面的時間很短，但對當時還青澀的他們來說，已算是一種小確幸。

可惜只能一起走巴士站，便要分開各自等車。（節目截圖）

其後他們各自升上不同大學，便很自然地分手了。秋元先生畢業後到東京上班，而初戀女友則成為護士，回到當地醫院工作。

由於事出突然，加上氣氛尷尬，秋元先生一直沒能鼓起勇氣跟初戀女友搭話，但期間發現她並沒有戴結婚戒指，意味著她可能還是單身...

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秋元先生與他太太的故事真的十分甜蜜啊！相隔二十年也能再度相戀，難道這就是所謂的「念念不忘，必有迴響」嗎？