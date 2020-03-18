日本鬚根男「變身」超正美少女網上瘋傳　靠一法寶入手巨乳好身材

現今科技發達，男生想變身成美少女的夢想不再遙不可及。只需靠化妝、小配件及修圖App，任你外表如何頹廢，都能令萬千網民拜服在你的石榴裙下！

近日日本一位男生於Twitter分享自己「變身」的前後對比，沒想到竟由滿臉鬚根的頹男變成巨乳美少女，令一眾網民嘆為觀止！

近年網上騙案愈來愈多。（Twitter@Rei_Dunois）

這位男生叫麗癒，是一名Cosplayer，近日於Twitter分享上方「變身」照後馬上被瘋傳，不少網民表示超震驚，亦有不少人請教他化妝技巧。

麗癒專門Cos女角色，變裝後的他完全就是可愛美少女，幾乎看不出他是男兒身，而且任何類型的身材都難不倒他！

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靠矽膠緊身衣入手好身材

麗癒平日亦喜歡分享變裝後的影片，展示他完美的變身成果，近日亦特地向網民解釋巨乳身材其實是來自矽膠緊身衣。

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麗癒亦曾表示自己並不是特別擅長化妝，只是有鑽研過修圖、加工等技巧，才令變裝漸趨完美。

左邊是7年前的女裝；右邊是近期的Cosplay。（Twitter@Rei_Dunois）

雖然麗癒在Twitter很少以男裝示人，但他原本可是個美少年呢！

（Twitter@Rei_Dunois）

不過相信他穿女裝逛街的話，也不出有人看出甚麼端倪吧。

（Twitter@Rei_Dunois）

看他脫衣還真是一言難盡...

這臉跟肉體的差距...（Twitter@Rei_Dunois）

Twitter原文