無整容由宅男變美少年　日男分享新舊駕駛執照對比Twitter瘋傳

興趣，可以使人改變。為了向更高階段進發，必須要努力鍛鍊自己，慢慢進步同時，或許會發現自己心境，甚至外貌亦有所改變。

近日日本一位Cosplayer於Twitter分享自己更新駕駛執照的趣事，因這幾年外表變化太大而被質疑不是本人。

這差距會不會太大...（Twitter@miyamoto_fox）

無整容由宅男變美少年？！

這位男生叫Niki（ニキ），是位熱愛ACG的Cosplayer，近日於Twitter表示自己更新駕駛執照時，辦理人員竟表示「不好意思，我們不接受代理人代為申請...」，令他哭笑不得。

幸好最後還是成功更新駕照，並分享新舊駕照的對比圖，令不少網民大為震驚，難怪會被質疑不是本人...

（YouTube@コスプレイヤーニキ[みゅん]）

Niki從小身型都略胖，但自從踏上Cosplay之路後，他漸漸改變自己，由減肥到化妝技巧都下了不少苦功，令他由宅宅變帥哥，重點是他表示自己從沒整容！

點擊圖片觀看他這些年的變化

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除了Cosplay男角外，女角亦難不倒Niki，可見他的化妝及修圖技巧已臻化境，比不少女Cosplayer還美...

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他亦有於YouTube教大家如何透過化妝讓自己單眼皮變雙眼皮、厚唇變薄唇等等，有興趣的人不妨參考看看！

Twitter原文