無整容由宅男變美少年　日男分享新舊駕駛執照對比Twitter瘋傳

撰文：抹茶仔
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興趣，可以使人改變。為了向更高階段進發，必須要努力鍛鍊自己，慢慢進步同時，或許會發現自己心境，甚至外貌亦有所改變。
近日日本一位Cosplayer於Twitter分享自己更新駕駛執照的趣事，因這幾年外表變化太大而被質疑不是本人。
這差距會不會太大...（Twitter@miyamoto_fox）
無整容由宅男變美少年？！
這位男生叫Niki（ニキ），是位熱愛ACG的Cosplayer，近日於Twitter表示自己更新駕駛執照時，辦理人員竟表示「不好意思，我們不接受代理人代為申請...」，令他哭笑不得。
幸好最後還是成功更新駕照，並分享新舊駕照的對比圖，令不少網民大為震驚，難怪會被質疑不是本人...
（YouTube@コスプレイヤーニキ[みゅん]）
Niki從小身型都略胖，但自從踏上Cosplay之路後，他漸漸改變自己，由減肥到化妝技巧都下了不少苦功，令他由宅宅變帥哥，重點是他表示自己從沒整容！
點擊圖片觀看他這些年的變化
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除了Cosplay男角外，女角亦難不倒Niki，可見他的化妝及修圖技巧已臻化境，比不少女Cosplayer還美...
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他亦有於YouTube教大家如何透過化妝讓自己單眼皮變雙眼皮、厚唇變薄唇等等，有興趣的人不妨參考看看！
Twitter原文
先程免許を更新してきました！！— ニキ🦊(みゅん)@3/28バースデーイベ (@miyamoto_fox) March 13, 2020
が、受付で免許を見せた際に
「申し訳ありませんが、その……代理人の方の受付は不可能でして…」
って言われたけどキチンと本人だしなんなら整形もしてないんですけど pic.twitter.com/KxTV60QaCK