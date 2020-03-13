為何瘦人都有雙下巴？日本節目分析原因　專家教一招還原尖下巴

相信不少人都有雙下巴的煩惱，特別是纖瘦型人士，明明全身都沒有多餘贅肉，卻只有下巴位置多了一團肉，變得格外顯眼兼奇怪，可算是嚴重影響外觀。最神奇的是，即使拼命減肥也完全沒有效，到底原因是甚麼呢？

近日日本節目《この差って何ですか？》找來專家分析雙下巴主要成因，原來跟肥胖沒有太大關係，而是與生活習慣有關！

你知道尖下巴與雙下巴人士之間的分別是甚麼嗎？（節目截圖）

雙下巴乃近年的「都市病」？

節目請來Wove Clinic中目黑總院長 高瀨聰子醫生講解，指出雙下巴主要是因為頭部與頸椎相連的肌肉鬆弛下垂所致，與現代都市人一項生活陋習有關！

高瀨醫生還教大家一個簡單方法解決雙下巴問題，每天只需10分鐘就能矯正！

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原來雙下巴是鬆弛下垂的肌肉，難怪怎麼減肥都無效，大家要多多注意自己辦公、使用手機時坐姿了！

同場加映：日本熱傳豐胸操

（同場加映）

日本節目「ザ・ベストハウス123」曾邀請瑜伽及整體師 前島敏也分享3招伸展操，據說有改善寒背及豐胸功效，讓因為貧乳而苦惱的女生們起死回生！

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