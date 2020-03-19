《李屍朝鮮》改名《屍戰朝鮮》　韓網民因一個原因怒嗆中文譯名

NETFLIX首套原創韓劇《李屍朝鮮》（又名《Kingdom》），剛剛於3月13日推出第二季，大受好評。不過，近日韓國網民卻因為劇集的中文版譯名而感到憤怒，NETFLIX亦宣布，考慮過觀眾的意見後，決定之後不會再用「李屍朝鮮」這個中文譯名。

《李屍朝鮮》有甚麼問題？

近日，NETFLIX原創韓劇《李屍朝鮮》播放第2季，再次掀起熱潮。不過，韓國網民卻因為《李屍朝鮮》這個中文譯名而感到憤怒，甚至還驚動到NETFLIX改名？

《李屍朝鮮》第2季海報／NETFLIX圖片

《李屍朝鮮》，在韓國的譯名為《Kingdom》。故事背景發生在16年紀末，日本侵略朝鮮幾年之後的朝鮮王朝，朱智勛飾演的世子李蒼，欲見患上「頭瘡」臥床的父皇被拒之於門外，認為宮中隱藏了不可告人的秘密，於是決定微服出巡調查，期間全國爆發了一種瘟疫，患者出現嗜血、吃人肉等恐怖病徵。

《李屍朝鮮》劇照／NETFLIX圖片

歷史上的記載

《李屍朝鮮》這個譯名，其實是改自「李氏朝鮮」，即是代表朝鮮王朝。該王朝是朝鮮半島最後一個王朝，統治期由1392年至1897年，共505年，皇族為全州李氏，所以亦稱為李氏朝鮮。記得劇中安炫大監於3年前率領500人打敗了3萬日軍的情節嗎？雖然歷史上是沒有該場戰爭，但趙學柱曾多次提到「倭寇」、「兩次禍亂」，指的應該就是1592至1598年間發生的「萬曆朝鮮之役」（朝鮮稱「壬辰倭亂」），當時，日本多次派兵欲侵佔朝鮮的領土。

安炫大監／Netflix圖片

韓網：貶低朝鮮

其實，韓國人不會稱朝鮮王朝為李氏朝鮮，會這樣說的，只限於日本和中華圈。在韓國人眼中，「李氏朝鮮」這個名字，本身就是朝鮮被日本侵佔時才有的稱呼，所以這個名字已經帶有貶低朝鮮的意思。加上，這套劇集更以「屍」取代「氏」，更令韓國人有被輕視、貶低的想法。在一番爭議之後，Netflix官方宣布「經內部討論過後，決定將劇名改為《屍戰朝鮮》」。

喪屍熱潮

除了《李屍朝鮮》近日推出了第２季之外，2016年大熱的韓國電影《屍殺列車》，亦將在今年暑假捲土重來，推出續集《屍殺半島》，誓將再次掀起喪屍熱潮。《Opener》為大家整理出9個喪屍片必有的元素，《李屍朝鮮》和《屍殺半島》又是否全部包含？

+ 3 + 2

點擊原文查看完整內容：【《李屍朝鮮2》開播 熱數喪屍片必有9大元素 男主角夠型好打得？】