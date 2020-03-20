悠長假期｜5個本地酒店14日長期住宿套票　$5600起住灣仔精品酒店

疫情嚴重，不少人都希望找個地方好好休息一會避避世。《開罐Opener》就整理出５個本地酒店的長期住宿套票，來一個14日的悠長假期！

現時月租酒店房分分鐘比租屋還要平，而且有專人定期清潔執房，所以成為不少人長租的選擇！也有不少人最近怕了外出，所以《開罐 Opener》就整理5個本地酒店的14日住宿套票，讓大家來個悠長假期。

【1】灣仔帝盛酒店 獨立冷氣系統

灣仔帝盛酒店14天住宿計劃，知道大家最近關心疫情，所以最低價錢除了可以入住標準客房，更可獲贈50mL的酒精搓手液以及在酒店大堂免費享用特製保健茶！除了保健茶，灣仔帝盛酒店更強調酒店客房採用房間獨立冷氣系統，讓客人放心房內空氣質素。

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【灣仔帝盛酒店】地址：香港灣仔皇后大道東387至397號電話：3552 1111

【2】麗悅酒店 免費任Refill搓手液

麗悅酒店同樣推出14日長租計劃，酒店除了有大堂任飲的養生保健茶，每房更可獲贈一支酒精搓手液，嫌50mL都不夠用，大家還可以無限Refill！

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【3】荃灣悅來酒店 房間設有微波爐

悅來酒店一直有做長期住宿優惠，分別有7日、14日及21日住宿計劃。酒店地理位置方便，樓下就有商場悅來坊，而附近的沙咀道也有不少餐廳！房間內除電視機及熱水壺等基本家電，部份房型設有微波爐，大家在預訂時可以特別註明。

由於近日武漢肺炎疫情嚴重，所有住客須於入住時填寫健康申報表以及量體溫，酒店範圍內亦安裝多個消毒防疫噴霧機，供有需要客人使用。

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【悅來酒店】地址：香港荃灣荃華街3號電話：2409 1111

【4】華麗都會酒店 免費咖啡及茶

華麗都會酒店的長期住宿計劃，分為7晚、14晚及30晚，房內包免費Wi-Fi，更有免費自助咖啡機及茶飲。鑑於疫情嚴重，記者致電查詢酒店，酒店指需要客人填寫健康申報表及探熱，如果發燒就不會接受入住。

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【華麗都會酒店】地址：香港皇后大道西338號電話：2192 1222

【5】如心南灣海景酒店 機械人送餐

如心南灣海景酒店則在1月起開始接受隔離人士，客人需要填寫健康申報表，假如是需要隔離人士，酒店會為客人每天探熱，而且客人不可離房，每日三餐則由機械人送到房門，每周有專人清理房間兩次。

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【如心南灣海景酒店】地址：香港香港仔黃竹坑道55號電話：3968 8888

鑑於疫情嚴重，最近大家外出都會戴上口罩，但不少人就因此鼻頭狂升黑頭！《開罐 Opener》請來美容達人，教大家去黑頭！

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