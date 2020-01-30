情人節好去處│12個正日$2000內包晚餐酒店住宿套票　最平人均$375

情人節快到，大家今年打算到哪慶祝？今年有不少酒店都推出優惠情人節套票，《開罐 Opener》為大家精選12個2000元以下包餐飲的酒店套票，部分酒店因應武漢肺炎情況更推出相關清潔措施，希望大家可以安全入住。

【1】旺角帝盛酒店 港人專享優惠

旺角帝盛酒店推出港人專屬優惠套票，包含一晚住宿及雙人Room Service晚餐，晚餐有10吋Pizza一個，一份卡邦尼意粉以及氣泡酒兩杯，不過記者度過，10吋Pizza的長度還不及一張A4紙的長度，如果大食的朋友就要留意了。優惠期由即日起至2020年3月31日，而且情人節正日都適用！

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【2】麗豪酒店 與情人玩煮飯仔 自煮晚餐

今年情人節麗豪酒店就有特別玩意，推出「煮愛宣言」酒店優惠套票，套票包一晚高級客房之外，更包食材及煮食設備，讓大家親自下廚煮三道菜晚餐，分別有頭盤沙律、主菜豬扒、雞扒或龍脷柳，以及甜品。又可以加80元，將主菜升級為牛扒、羊架或鱈魚。

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【3】百樂酒店 包自助晚餐或房內情人節套餐

百樂酒店今年的「浪漫情人節餐飲住宿計劃」，這一次的計劃包自助早餐及自助晚餐，而且更有房內情人節佈置，打卡一流！此外更會贈送百樂酒店的泰迪熊公仔一隻，按圖片看看是怎樣的公仔！

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為預防武漢肺炎，百樂酒店會推出以下措施： １. 每次客人退房後都會更換冷氣機空氣濾網 ２. 客人登記入住時須填寫健康申報表

【4】香港沙田萬怡酒店 五道菜晚餐有龍蝦

沙田萬怡酒店推出只限13至15日入住的情人節套票，入住期間更包早餐以及五道菜的情人節晚餐，這五道菜用上鵝肝慕斯、波士頓龍蝦、藍青口等食材，更可以望到吐露港景色。套票價錢為1800元，即人均900元，點擊圖片看如何得到優惠價格。

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為預防武漢肺炎，萬怡酒店會推出以下措施： 1.加強酒店清潔消毒 2.公眾地方設有酒精搓手液

【5】帝京酒店 包五道菜晚餐、朱古力及紅酒

2020年的情人節，帝京酒店推出「甜蜜蜜．情人節住宿計劃」，包一晚住宿，以及酒店內Lion Rock餐廳的五道菜情人節晚宴、紅酒。入住更有朱古力禮物送返！不過留意返，一旦預訂就要付全數，而且不能取消預訂！

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【6】九龍東皇冠假日酒店 五道菜晚餐有鵝肝

香港九龍東皇冠假日酒店推出「放閃宿一宵」住宿套票計劃，包一晚豪華客房，以及情人節五道菜晚餐，當中五道菜為「法式鴨肝燉蛋伴蝦肉醬及煙流心蛋」、「番茄水牛芝士泡沫濃湯配炸軟殼蟹」、「香煎鱸魚柳配加拿大皇帝帶子伴薯蓉」、「澳洲西冷牛扒配香辣四季豆及焗車厘茄」及甜品「佛手柑玫瑰慕絲蛋糕伴白酒雪芭」。

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為預防武漢肺炎，九龍東皇冠假酒店會推出以下措施： 1.全部客人出入都需要探熱

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