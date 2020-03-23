N號房｜韓國性侵大案改變社會更拍成電影：熔爐／素媛／殺人回憶

韓國近日爆出大型網絡性侵案「N號房」事件，觸發超過225萬人參與網上聯署，要求公開疑兇資料，亦有國會議員要求制訂「N號房防止法」，阻止同類事件再發生。

韓國多年來至少有3宗轟動性侵案，逼使政府改變制度和法例，更被拍成劇集或電影，例如《熔爐》、《素媛》、《殺人回憶》。受害女性超過74人的「N號房」事件，勢成第4宗改變韓國社會的人間慘案。

N號房事件惹公憤

震驚韓國社會的「Ｎ號房」事件，至少74名女性（16人為未成年少女）被威脅成為Telegram多個色情群組的「奴隸」，她們被逼做出多種變態行為，例如被以鎅刀在背上刻上「奴隸」、下體被塞毛蟲等，又有受害者曾經被逼自拍自慰過程。事件中最惡性的「博士房」，竟吸引26萬人付費加入收看。

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歷次重大案件人民逼使韓國政府改變

除了「N號房」事件外，韓國曾經發生過不少非常轟動的性侵案，當中不少案件更成為劇集、電影的題材，例如電影《熔爐》的「光州聾啞學校事件」、電影《殺人回憶》、劇集《Signal》的「華城連環殺人案」、電影《素媛》的「趙斗淳案」等。這些性侵案，更轟動至令韓國政府作出相應的改變。

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港人遊韓注意😱😱😱

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