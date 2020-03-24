《梨泰院》結局爛尾？網民批零說服力　原著作家孭鑊：是我不夠好

韓劇《梨泰院Class》最後一集刷新收視紀錄，以突破16%的新高畫下句點，然而大結局反應兩極，有部分批評「爛尾」、「沒有說服力」等，身為原創漫畫家，同時也擔任此劇的編劇廣津吐露真心話：「是我不夠好」。

比結局更令人關注的，相信就是朴世路的栗子頭。（《梨泰院Class》劇照）

本名趙廣津的漫畫家「廣津」，身為原創者，罕見擔任了電視劇的編劇重責，通常電視劇編劇不會找原作者擔任，但據了解，他因為想要將漫畫中無法表現出的人物感性，在電視劇中更細緻的呈現，因此才作此挑戰，也是他首部電視劇編劇作品。

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在戲劇終映後，他於個人IG上寫下感言：「導演、演員全部都很棒，不夠好的只有我，和優秀的人一起共事1年，彷彿是作夢一般的時間，感謝大家，現在是我們必須分別的時刻了，下次再會。」

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對於大結局的表現，韓網也是好壞參半，不少人給出指責，「前面還滿有趣，但後面越來越無趣，最後一集只是為了粉紅泡泡而演」、「浪費了演員跟演技的超二流作品，有一種登山到一半迷路的感覺」、「最後兩集是最無聊的」，但也有人給予正面評價，「看到負評好傷心，對我來說是很棒的電視劇」、「現在沒得看了好傷心」等。

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