【梨泰院Class】金多美用盡貴價袋　韓牌JOY GRYSON成小資女首選

由朴敘俊、金多美和權娜拉主演的韓劇《梨泰院Class》上週六播出大結局，以JTBC歷代收視第二位的好成績完美落幕。雖然劇集已告一段落，可是一直仍是劇迷和粉絲之間的熱話之一。飾演趙以瑞一角的金多美的劇中用盡各大品牌的名牌袋，女生想模仿她的帥氣打扮的話，原來都有個小資女韓牌值得入手？

金多美在劇中出身自名校，又是一位人氣超高的KOL趙以瑞，她身上打扮的行頭通常都非常厲害！除了她破格的Two Tone髮型成為話題外，金多美在劇中的中性打扮也帶起了一陣模仿潮。眼利的劇迷會發現，由高中時期開始到長大成人，金多美始終愛好小型斜孭袋，方便之餘亦給人一種利落的型格感。劇中的她經常使用VALENTINO、LOEWE、BOTTEGA VENETA和THOM BROWNE等名貴品牌的手袋，幾乎每集都會成為焦點。

金多美在劇中用盡名牌袋，圖為VALENTINO中型斜孭袋，定價2995美金（約23200港元）。（劇照）

金多美《梨泰院Class》手袋逐個睇：

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不過一個名牌手袋平極都要過萬港元，劇迷想同款Get也只能看圖止癮，想全部擁有更加不可能。眾多名牌中，金多美亦有經常使用韓國品牌JOY GRYSON的手袋，由於品牌手袋價位較低，平均定價45萬韓元（約2700港元）左右，因此非常適合小資女入手。JOY GRYSON手袋不論設計走簡約風，沒有礙眼的大Logo外，亦有多個用色供選擇及做配搭。而品牌的產品亦不時於韓劇中出鏡，如《金秘書為何那樣》和《觸及真心》等，因此非常受韓國上班族女性歡迎。

JOY GRYSON的出鏡率亦非常高，圖為小斜孭袋，定價39萬8千韓元（約2420港元）。（劇照）

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