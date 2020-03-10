【Netflix】數據分析10大情侶必睇劇集！《梨泰院CLASS》僅排第二

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

新冠肺炎疫情還持續延燒，許多人擔心群聚感染，連約會吃飯都不想出門，只好在家追劇啦！近期相當受歡迎的影音平台Netflix成為許多人打發時間的重要工具，不過訂閱了Netflix到底有那些約會片單可以看起來呢？

10大情侶必睇劇集中，《梨泰院CLASS》竟非冠軍？（《梨泰院CLASS》劇照）

+6
+5
+4

今日DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出網友熱議，2020持續更新的浪漫、喜劇類劇集，快快放到自己的清單吧！（點圖放大▼▼▼）

+16
+15
+14

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年03月07日至2020年03月06日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『Netflix適合約會的片單』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）

《愛的迫降》後睇咩好？3月必睇10大韓劇：李屍朝鮮2、RUGAL…
浪漫醫生金師傅2│朴民國100%神還原極難手術！連專業醫生都激讚
【周星馳】數據分析20大網民最愛星爺電影 　《西遊記》非冠軍
數據分析豆瓣10大超好評台劇：想見你、我們與惡的距離、一把青…
【愛的迫降】玄彬10大必睇作品！屍殺帝國、極智對決都輸畀呢一部
數據分析10大懸疑推理台劇　通靈少女僅排第二　想見你爆紅有原因

延伸閱讀：

受不了20集↑追劇模式？激推10部台韓短劇　通勤、耍廢超好追

《想見你》學到的10件事　超中肯分析笑翻網友：太有才了

日本回來到底要不要檢疫？一張圖看懂哪些地區入境應該怎麼做

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。