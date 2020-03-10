【Netflix】數據分析10大情侶必睇劇集！《梨泰院CLASS》僅排第二

新冠肺炎疫情還持續延燒，許多人擔心群聚感染，連約會吃飯都不想出門，只好在家追劇啦！近期相當受歡迎的影音平台Netflix成為許多人打發時間的重要工具，不過訂閱了Netflix到底有那些約會片單可以看起來呢？

10大情侶必睇劇集中，《梨泰院CLASS》竟非冠軍？（《梨泰院CLASS》劇照）

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今日DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出網友熱議，2020持續更新的浪漫、喜劇類劇集，快快放到自己的清單吧！（點圖放大▼▼▼）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年03月07日至2020年03月06日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『Netflix適合約會的片單』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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