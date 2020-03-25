N號房｜女受害者講如何被威脅　有人被朋友出賣　威脅公開私密照

韓國「N號房」性奴性虐慘案曝光後震撼整個社會，事件中至少有74名女性受害人，當中更有不少未成年少女。3名受害者早前接受了韓國電視台時事節目《Spotlight》、《事件實話》訪問，親述被威脅過程及感受。

有受害人知道自己的影片被流出後，害怕得馬上嘔吐大作／《事件實話》截圖

成為受害人的原因

3名接受訪問的受害者，都有不同的成因和經過。有人是被相信的朋友出賣，有人是因為「發明星夢」而受騙。其中一名受害者更於受訪時哽咽表示：「這些行為根本與殺人沒有分別。」到底，她們都是怎樣成為受害人呢？

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N號房事件曝光後，不少人都擔心惡魔就在自己身邊，也擔心自己關心的女性，可能遭受性騷擾或被威脅勒索，有心理學家分享5招，如何不被人威脅就範，而作為身邊人，學會一句說話你都可以拯救被害女生。

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博士的5個人格問題

N號房事件中，以「博士」經營的3個付費房間最猖狂。博士的身份資料及外貌，日前被SBS電視台公開，他就是今年25歲的大學畢業生趙周彬。犯罪心理學家日前在CBS電台上，分析了關於趙周彬的5個人格問題。

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