N號房｜博士房、試吃　8個關鍵字了解韓國Telegram性奴性虐慘案

韓國近日爆出統稱「N號房事件」的大型性虐事件，共涉及多達26萬名「會員」，付費觀看並分享各種受害女性的性虐影片，超過225萬人參與青瓦台聯署，請願要求公開「N號房」相關疑犯的身分。

近日韓國爆出「N號房事件」，有人透過Telegram開通聊天室，在裡面分享各種性虐片段，當中不乏強姦兒童、女性自殘、強逼自慰等片段。在看新聞的時候，除了「N號房」這個字，又出現「博士房」，又有「試吃」等等字眼，它們到底是甚麼？

「N號房事件」震撼韓國。（KAL-VISUALS@unsplash）

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