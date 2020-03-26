由空姐做到越南最美副機師　網民得知美女年齡後暴動：這不科學

越南一名副機長近日成為網民焦點，除了因為她有著漂亮的外表之外，更令人驚訝的，是她的真正身份以及背後故事。

機師多數是型男？近日越南一名美女副機長成為網民討論焦點。她名叫Võ Hồng Hạnh，19歲開始成為空姐，之後一直晉升，更多了進出駕駛艙的機會，因此令她開始憧憬機師的工作、喜歡上天空，繼而萌生成為機師的念頭。

Võ Hồng Hạnh的故事十分勵志。(FACEBOOK@Võ Hồng Hạnh)

女生成為機師非常少見，為了實現夢想，她更特地到美國參加飛行員培訓課程，對於大眾普遍認為機長是男性的工作，她卻反問：為什麼只有男性能做，女性就不能呢？經過十數年的努力，她目前已擔任副機長2年了。

Võ Hồng Hạnh有著漂亮的外表，她的真實年齡是...(FACEBOOK@Võ Hồng Hạnh)

沒錯，不要感到驚訝，她今年已經35歲了，而且已經生了兩個孩子。樣子標緻及身材完全沒有走樣，是標準的輕熟女級美魔女，令網民非常意外：完全看不出來！更有人以為她是90後。

Võ Hồng Hạnh每月要飛行三週，放假一週，在繁重工作及沒有故定工時下，仍然可以保持美好身段，她指自己只是比較注重皮膚保養、飲食習慣，只要有時間就會鍛鍊身體，更謙虛表示，自己並不如網友們稱讚的那麼漂亮。

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同場加映：

22歲的越南女生Vân Anh，在學生時期因為皮膚黝黑，鼻子又扁，而被同學取笑，令她非常沒有自信及沮喪。2年後的Vân Anh，卻因一件事，令她搖身一變，成為汪汪大眼睛的氣質正妹，變化大得令鄰居都認不出她。更有網民笑言，當年的男同學一定後悔到不得了。

Vân Anh整容的前後對比。

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