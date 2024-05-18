陰莖長度｜2個方法量度你是否芝士腸　港人丁丁平均有幾長？

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。



早前有人在網上貼圖「我有個前度係芝士腸」，以芝士腸來內容前男友那話兒，令大家再次熱議，究竟丁丁的大小粗幼怎樣才算標準。上一集教大家分辨丁丁的四個硬度等級，今次就由奶茶妹教大家如何正確地量度自己丁丁的長度和粗幼，到底由何處開始度起？應該在甚麼狀態之下度？相信不少男生都有這個疑問，看下去吧。

丁丁的根短粗幼不只會影響性生活，更是男生的自信來源之一呢。

除了教大家國際認同的量度方法之外，亦會告訴大家香港，以及世界各地的丁丁長度，好讓大家有個比對。事不宜遲，立即開始！

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同場加映：

情趣頻道主持人芝芝表示，丁丁長當然好，對於女生來說，硬度更加不容忽視，因會直接影響男生的戰鬥力。她將硬度分為四個等級，更為大家提供對應的訓練及強化方法，一起來看看吧。

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