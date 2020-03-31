Switch動物之森｜動物森友會11個不玩的理由：遊戲同現實一模一樣

任天堂Switch《動物之森》系列新作《集合啦！動物森友會》（あつまれ どうぶつの森）成為大熱，不過亦有網民指出，遊戲看似休閒有趣，實際上卻跟日常生活沒有兩樣，生活已經夠辛苦了，何必在虛擬世界重覆一次？

面對大熱的《動物之森》一些朋友卻堅決不玩，又或者了解了內容之後就決定棄GAME，到底為什麼呢？這雖然跟個人喜好有關，但更重要的是，遊戲內容非常貼近現實：打工、還債、做買賣，GAME外亦要睇攻略做功課，令本來是休閒定位的遊戲，玩上來更加辛苦。

遊戲一開始，玩家就已經負債，要不斷打工就還錢。

如果你沒有玩的話，以下11個不玩《動物之森》的理由，你中了哪一個？留言分享一下你的看法吧！

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同場加映：

一位台灣玩家在巴哈姆特討論區中發文分享，他的起手鄰居，居然是一隻食蟻獸及一隻黑妹豬，簡直慘不忍睹！尤其在樓主與黑妹豬相處過後，發現她的性格也有點差，實在喜歡不太起來，因此就在心中立志，盤算出驚天大計將她趕離島嶼。

👇👇👇 網民趕走鄰居實錄👇👇👇

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