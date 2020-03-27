N號房｜細思極恐漫畫改編真人真事　中國版N號房真相令人超絕望

韓國「N號房」性犯罪案件，連日來成為中港台網民熱門話題，內地畫家「畫手歌者」的細思極恐系列作品，就有以中國版的N號房事件—「任雪案」改編，該案最終以悲劇收場。

細思極恐系列不少作品都暗藏社會事件，當中最令網民感到揪心，甚至絕望的，是改編自內地真實發生過的悲劇「任雪案」的作品《小雪》。在了解任雪案之前，我們先看看一共八格的《小雪》漫畫，之後小編會為大家逐格分析。

《小雪》由真人真事改編

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任雪 1971年出生於中國河南省洛陽，外貌非常標緻，引來了當地實權如同土皇帝的丁姓礦主覬覦。

任雪家境貧困，礦主以介紹好工作為由，加上以任雪一家要脅，威逼任雪獻身。之後礦主因逃稅貪污被舉報，調查的官員看上了漂亮的任雪，任雪便被礦主用以賄賂官員。事後任雪的工作不單沒有任何改善，更被逼成為「接待員」，每天滿足不同人的慾望，過著暗無天日的生活...

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相信大家都知道任雪的結局，在1992年被槍決，當年她21歲。不少民眾都對二人非常同情，認為真正的禍首是礦主。在二人行刑當日，民眾都非常傷心。任雪更在行刑前要求拍下自己生前最後的照片。

照片流傅到網上之後，任雪被稱為「最美的死刑犯」，任雪案亦不時成為翻炒的話題。畫手歌者的作品，讓不少年輕網民，接觸到這轟動一時的案件。對於作品改編自真人真事，不少網民感到非常揪心：「小雪曾經也嚮往過美好吧，但是就這樣一步步崩潰，走上不歸路」。

【同場加映】

由2018年下半年開始，一個名為「godgod」的人，於通訊程式Telegram內，開設1至8號房共8個聊天室，讓加入的人於群組內分享淫穢資訊，並要脅女性成為群組的「奴隸」，並對她們做出性剝削的行為。到底「N號房事件」的來龍去脈是怎樣？有甚麼重點是一定要知？

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