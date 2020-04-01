復活節好去處｜5個避世酒店套票　包皮革手工、自助餐、身體護理

復活節將至，由於新冠肺炎疫情關係，大家在這一個長假期都難以外遊，不如就留在香港來個小度假！本地不少酒店都推出優惠復活節套票，套票種類多樣，有包手工材料的DIY手作，又有包自助餐，而且全部都1000元以內！

快到復活節了！本來是外遊旺季，但今年似乎就難以出遊了。本地酒店就推出不少復活節限定住宿優惠套票，讓大家在香港來一個小度假，趁機避避世。

套票包商薈房型。（富薈酒店提供）

【1】富薈炮台山酒店 送皮革手工包

富薈酒店旗下各間酒店都推出「復活節住宿計劃2020」，當中價錢最抵玩富薈炮台山酒店，即日起至4月15日，可以預訂並入住，套票除了包早餐，最特別是包一個復活節限定皮革手工DIY材料包！

為預防新型冠狀病毒傳播，酒店會於大堂櫃枱為客人量度體溫，所有入住客人必須填寫健康申報表，而且於住宿期間亦需要每兩天到前台進行一次體溫檢查，並再次填寫健康申報表。酒店現時只接受於在香港居住、過去30天內沒有離境紀錄的人士入住。

👇👇👇點擊睇價錢👇👇👇

【富薈炮台山酒店】 地址：北角麥連街18號 電話：3963 6300

【2】英皇駿景酒店 變相免費住宿！

位於皇后大道東的英皇駿景酒店所推出的「Easter Package」，入住日期為4月8至14日，套票價錢為788元起。不過最抵的地方是，788元的房價可以全數轉換成餐飲回贈，即是住宿期間，可以用來減免酒店內788元的飲食，可以豪食水煮魚、牛扒，又或是慳慳地食意粉、三文治，都可以吃兩三餐！

對應新冠肺炎疫情，所有入住客人都需要填寫健康申報表及量度體溫，酒店現時暫不接受14日內曾離港的需要隔離人士。

👇👇👇點擊獲得優惠套票👇👇👇

【英皇駿景酒店】 地址：香港灣仔皇后大道東373號 電話：2893 3693

【3】皇家太平洋酒店 送CANVAS身體護理套裝

皇家太平洋酒店就推出「繽紛復活節住宿優惠」，價錢除一晚住宿，亦包自助午餐及CANVAS的身體護理套裝一份。有別於其他酒店套票，皇家太平洋酒店這一個套票，可以直接賺取亞洲萬里通里數！不過記者再仔細睇時就發現一個伏位！

👇👇👇點擊睇伏位👇👇👇

+ 3 + 2

疫情之下，皇家太平洋酒店為每位進入酒店範圍的人士提供體溫測量，所有住客必須於登記入住時填寫健康及旅遊申報表，酒店會建議在過去14天內曾經外遊，或現時出現呼吸道不適徵狀的客人避免到訪酒店及旗下餐廳。

【皇家太平洋酒店】 地址：香港尖沙咀廣東道33號中港城 電話：2738 2222

【4】香港城景國際酒店 包自助餐

位於油麻地的香港城景國際酒店，就推出住宿連自助餐的復活節套票，使用入住日期為4月11至13日，會包雙人早餐，以及自助午餐或自助晚餐。

因應疫情，香港城景國際酒店為所有入住客人量度體溫，而且所有客人在入住時都需要填寫健康申報表。

👇👇👇點擊睇價錢👇👇👇

+ 2

【香港城景國際酒店】 地址：油麻地窩打老道23號 電話：2783 3888

【5】黃金海岸酒店 大細路必去

位於屯門的黃金海岸酒店，於4月10至13日推出復活節優惠套票，價錢為980元，套票包一晚住宿以及自助早餐。不過為了應節，黃金海岸酒店期間就有「尋寶遊戲」，讓大家可以輕鬆玩樂度過復活節。

疫情之下，黃金海岸酒店為每位進入酒店範圍的人士提供體溫測量，所有住客必須於登記入住時填寫健康及旅遊申報表，酒店會建議在過去14天內曾經外遊，或現時出現呼吸道不適徵狀的客人避免到訪酒店及旗下餐廳。