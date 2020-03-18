IGStory｜Instagram內置海量濾鏡　教你搜尋文青、復古風Filter

常常看見別人的IG Story都有美美的濾鏡，以為一定要開外掛？其實Instagram內置都有多個風格的濾鏡，可以令你的Story變得獨特又驚艷。不過如何搜尋自己心儀的濾鏡，卻有學問，《開罐 Opener》就精選8個搜尋關鍵字，讓大家可以用到好濾鏡！

其實在Instagram內都有內置不少Filter，讓大家在拍攝Story時可以使用，不過就收得好埋，不是每個人都懂得找出來！除了教大家使用內置濾鏡，《開罐 Opener》也會向大家推薦8個必知的搜尋關鍵字！

為何別人的Filter都比較靚？

但留意返，大家只可以於即時動態使用，是不可以用舊相再加Filter的。現在就看看如何使用內置濾鏡吧！如果你已經懂得使用，可以拉下去看推薦搜尋關鍵字！

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如果內置的濾鏡都不夠滿足你，你就要看看以下7個免費修圖App！當中不少是「一鍵到位」，可以輕鬆調好色！

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