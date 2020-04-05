首次租樓簽租約11個伏位要注意　漏做隨時賠十倍錢│BetterU#19

合約呢家嘢，真係唔係個個都識，尤其是一眾大學生或畢業生，第一次簽訂租約，真的會有不少疑惑，最怕是一不留神簽到「不平等條約」，被人騙了就大件事！

十八廿二，黃金歲月。不過成人禮後問題天天都多，小至謝師宴如何襯衫化妝靚盡全場，大至讀書出Pool結婚搵理想，全部都無從入手，疑惑一籮籮！

《BetterU》為各位半熟男女做明燈，我摩卡少女會邀請專家解答疑難，健康美容、校園生活、拍拖好去處統統為你張羅！有疑問即刻電郵至opener@hk01.com，後生仔唔使怕羞！

一旦出現紛爭，租約就是最好的法律文件！（《婚姻合夥人》劇照）

專家啊！請拯救被租約欺騙的大學生！摩卡少女專程為大家請教美聯物業客戶總監沈厚莉Lily，教大家簽租約前一定要知道的11件事，減低大家被騙的機會！

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不過簽租約都已經係最後一步，如果你仍然處於睇樓揀樓的階段，Lily都有教大家睇樓有咩注意位，原來有無昆蟲都可以睇得出！

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