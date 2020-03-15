美容院院長爆行內黑幕　Hard-sell套票外還有7大伏位│BetterU#11

十八廿二，黃金歲月。不過成人禮後問題天天都多，小至謝師宴如何襯衫化妝靚盡全場，大至讀書出Pool結婚搵理想，全部都無從入手，疑惑一籮籮！《BetterU》為各位半熟男女做明燈，我摩卡少女會邀請專家解答疑難，健康美容、校園生活、拍拖好去處統統為你張羅！有疑問即刻電郵至opener@hk01.com，後生仔唔使怕羞！

人越大皮膚就越差，開始有經濟能力，就想去做Facial，好好對待自己的臉。摩卡少女上網一Search，哇，搜尋結果不是「99元試做價一次」，就是「無良美容院逼人買套票」之類的事件。到底第一次去美容院有甚麼要注意？

不管多少歲的女人都想變美！（《金宵大廈》劇照）

專家啊！請拯救大家吧！摩卡少女就請教Weirdo Beauty美容院院長Cheukying，揭秘你所不知道的美容院招數，讓大家小心提防！她還親身拍片講解，大家可以去看看例子！

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不少人去美容院都是為了減少黑頭粉刺，《開罐》為大家請教美容達人及皮膚科醫生，教大家正確有效的去黑頭方法！

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