日本Twitter爆紅另類賞櫻方法　網民超強接力15幅剪紙賞花照

賞櫻算是日本的國民運動吧！每到櫻花盛開季節，日本各地的賞花名所都堆滿了人。有網民於Twitter分享另類的賞花方法，就是將賞花與剪紙結合！超美的剪紙賞花照吸引6萬網民熱推！

賞櫻可算是日本的國民運動，就連網民都自創出各種另類賞花方法。網民竹田繪里加（@Erica__kirie）在Twitter分享利用「切り絵」 剪紙來賞花，更大方地將製作過種大公開。

繪里加經常帶著自己的剪紙作品郊遊，為作品配上合適的自然美景！自繪里加公開剪紙賞花的製作過程後，在網上吸引大量網民圍觀，有的更一同跟隨繪里加的步伐，接力製作剪紙賞花，並在網絡分享。

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近日Twitter興起「日本脫毒大賽2020」（#オタク垢抜けた選手権2020），讓網民分享自己這些年的轉變，令不少人嘆為觀止！

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