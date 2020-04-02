新冠肺炎｜曾豪言「病毒才要怕我」日本最強牛郎Roland竟做這決定

新冠肺炎疫情在日本持續升溫，日媒報道，東京新宿區歌舞伎町曝出十多人確診感染新冠肺炎，患者多為夜店和風俗店的女從業員與男顧客。就連年薪高達3億日圓的日本最強牛郎Roland也要做出一項重大決定！

日本確診新冠肺炎個案近日不斷上升。《讀賣新聞》4月1日報道，東京新宿區歌舞伎町曝出十多人確診感染新冠肺炎，新宿區長吉住健一亦呼籲民眾暫時不要到歌舞伎町相關店鋪消費。

年薪高達3億日圓的日本帝王級牛郎Roland，早前訪台時曾被記者問到會否擔心疫情，Roland霸氣回應一句「冠狀病毒才要怕我吧！」但疫情持續在日本升溫，Roland昨日（1日）亦於官方社交平台宣布，他在新宿歌舞伎町開設的牛郎店「THE CLUB」暫時停業。

IG@roland_0fficial

連Roland都稱「如今的疫情，讓身為經營者的我感到相當苦惱」，他又指這不是一個容易的決定，由其大多數競爭對手仍繼續運營。Roland更表示將會向北海道、橫濱和家鄉八王子市捐贈醫療物資。「雖然可能有點弱，但是我真的希望能夠在這樣的時刻，為大家提供到一點幫助」。

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Roland更向政府喊話，「降低感染風險是絕對必要的，但如果能考慮一些不讓經濟停滯的對策，作為經營者來說是再好不過的事。」帖文一出反獲網民留言大讚：「我覺得很少有人會公開說這些話。果不出所料是Roland」。Roland 敢言狂出金句的性格圈粉無數，不妨重溫日本最強牛郎的出位金句。

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