橋本環奈同居3年經理人曝光！超美神顏惹網民暴動：請原地出道

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擁有神級顏值被封為「千年一遇美少女」的日本知名女星橋本環奈，近日在官方社交網站分享一張與同居3年的經理人和智茉璃奈的合照，引來網民熱議更驚嘆「請原地出道」。

和智茉璃奈與橋本環奈同居3年，二人關係更情同姊妹。IG@kannahashimoto.mg

被封為「千年一遇美少女」的日本知名女星橋本環奈，不單擁有神級顏值，就連經理人都是神級美女。近日橋本環奈在官方社交網站分享一張與同居3年的經理人和智茉璃奈的合照，和智茉璃奈的正面照一公開，隨即讓網民驚艷，更有網民提議和智茉璃奈直接出道。

和智茉璃奈與橋本環奈同居3年，二人關係更情同姊妹。和智茉璃奈曾在訪問中提到，與橋本環奈認識5年間，反而從年輕的橋本身上學習到很多，完全不像是年紀小的女生。直至橋本環奈20歲時提出想要獨居的想法後，二人才結束同居。有超毒舌網民留言，「是否因為橋本環奈不跟她同居才會變胖？」

▼▼▼▼點擊看和智茉璃奈IG美照▼▼▼▼

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和智茉璃奈不但是橋本環奈的經理人，同時也時16歲美少年叫井手上漠的經理人。這位16歲美少年於去年「JUNON SUPER BOY」美男選拔中入圍決賽，由於他矚目的美貌宛如女生亂入男生比賽，曾一度引起熱話。

▼▼▼▼點擊圖片觀看小漠神顏▼▼▼▼

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