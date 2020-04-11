日本神人畫Pokemon進化前後生活點滴　網民齊落淚：我的童年夢想

相信不少人小時候都曾幻想過，如果現實真的存在Pokemon的話，我們的生活會怎樣過呢？

近日日本有位插畫家於Twitter分享自家作品，描繪出Pokemon們進化前後的生活點滴，勾起不少網民回憶及共鳴！

（Twitter@esasi8794）

這位插畫家叫 ネヲ，經常於Twitter分享Pokemon系列的插畫，最近開始繪畫Pokemon進化前後轉變的生活點滴，完全就是各位Pokemon迷的夢想生活！

在ネヲ筆下，每隻Pokemon都有其個性，如大家都熟悉的初代御三家，與主人的互動都叫人暖入心窩！

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ネヲ每次發布新作都會於Twitter瘋傳，不少網民表示超窩心，留言「哭了，這是我童年時的夢想生活」、「很想跟Pokemon在一起」、「若這世界真的有Pokemon就好了...」

除了此系列外，ネヲ亦有不少關於Pokemon的作品，同樣十分值得欣賞！

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若這世上真的存在Pokemon的話，你會想哪隻Pokemon當你的夥伴，陪伴你一起生活呢？

Twitter原文