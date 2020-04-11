日本神人畫Pokemon進化前後生活點滴　網民齊落淚：我的童年夢想

開罐
撰文：
最後更新日期：

相信不少人小時候都曾幻想過，如果現實真的存在Pokemon的話，我們的生活會怎樣過呢？

近日日本有位插畫家於Twitter分享自家作品，描繪出Pokemon們進化前後的生活點滴，勾起不少網民回憶及共鳴！

（Twitter@esasi8794）

這位插畫家叫 ネヲ，經常於Twitter分享Pokemon系列的插畫，最近開始繪畫Pokemon進化前後轉變的生活點滴，完全就是各位Pokemon迷的夢想生活！

在ネヲ筆下，每隻Pokemon都有其個性，如大家都熟悉的初代御三家，與主人的互動都叫人暖入心窩！

↓↓↓點擊圖片觀看↓↓↓

+10
+9
+8

ネヲ每次發布新作都會於Twitter瘋傳，不少網民表示超窩心，留言「哭了，這是我童年時的夢想生活」、「很想跟Pokemon在一起」、「若這世界真的有Pokemon就好了...」

除了此系列外，ネヲ亦有不少關於Pokemon的作品，同樣十分值得欣賞！

↓↓↓點擊圖片觀看↓↓↓

+17
+16
+15

若這世上真的存在Pokemon的話，你會想哪隻Pokemon當你的夥伴，陪伴你一起生活呢？

Twitter原文

日本票選29歲以下最可愛女星Top20　橋本環奈、有村架純上榜
男友屢勸減肥無果終劈腿　日本潛力股肥妹決心勁減35kg復仇
【多圖】Twitter熱傳日本脫毒大賽2020　宅男都可以變美女？！
日本票選170cm以下帥哥男星Top10　山田孝之第7　小池徹平第4
2020日本最美女大學生誕生　上屆冠軍前SKE48成員網民今屆超失望
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。