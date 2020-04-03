男友屢勸減肥無果終劈腿　日本潛力股肥妹決心勁減35kg復仇

肥妹，就像一顆未經琢磨的寶玉，蘊藏無限可能，若遇到眼光獨到的伯樂，說不定能變成顆耀眼的鑽石！

近日日本有位女生於節目《ザ！世界仰天ニュース》分享自身勵志故事，由一名重達88kg（194磅）的肥妹，僅花一年就變成偶像般的美女，原因竟是她遇到眼光獨到的渣男友。

（節目截圖）

這位女生叫佐藤瑞希，今年26歲。她從小就超愛吃油炸食物，而且相信婆婆告訴她的「食得是福」論，導致變成大胃王，中學時已重達70kg（154磅）。

節目重演瑞希的減肥故事。（節目截圖）

某天，瑞希於朋友聚會認識一位帥哥，沒想到那位帥哥竟對自己展開猛烈追求，情竇初開的她自然抵受不住，二人便順理成章地交往起來。

（節目截圖）

殊不知男友是個肌肉狂熱者，每天只顧瘋狂健身。因為他看出瑞希是「潛力股」，減下來會很可愛，於是才追求她，並日夜強迫她跟自己健身，還會制限她飲食，希望她盡快瘦下來。

可惜的是，瑞希還是會在男友背後不斷偷吃東西，導致體重到達88kg（194磅），令男友百思不得其解，最終釀成劈腿事件，令瑞希下定決心減肥。

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瑞希平日也會於網上分享生活照，看起來完全不像曾經接近200磅的人，大家有沒有想減肥的衝動呢？

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