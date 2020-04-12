【多圖】日本麻甩佬狂將自己P成美女　神技驚變橋本環奈笑翻網民

在這年頭，想要成為網絡女神，必備技能當然不只是化妝，修圖方面也需多加鑽研，因為Photoshop可算是蘊藏著無限的可能性，任你如鬚根滿臉的麻甩佬，也可以變身成千年一遇的美少女！

近日日本有位YouTuber自稱為Photoshop職人，並將自己P成橋本環奈，相似程度高到嚇怕網民！

這是真的橋本環奈。（Pinterest）

這位YouTuber叫奧村祐亮，是一位髮型師及化妝師，而且十分擅長修圖，自稱為「Photoshop職人」，經常於網上分享相關成品。

近日他將自己P成橋本環奈，成功由一名下巴超長的麻甩佬變成千年一遇美少女！

↓↓↓點擊圖片觀看修圖過程↓↓↓

+ 3 + 2

網民看到成品後都表示超震驚，留言「現今科技真厲害，猩猩都能變美少女...」、「超像的，不過橋本也太美了吧」、「感受到橋本跟凡人的分別...」。

其實這位「Photoshop職人」經常將自己P成美女，可算是活用修圖技巧的最佳示範，同時亦告誡我們，千萬別輕信網上的照片...

↓↓↓點擊圖片觀看↓↓↓

+ 10 + 9 + 8

YouTube影片

日本脫毒大賽2020

近日Twitter興起「日本脫毒大賽2020」（#オタク垢抜けた選手権2020），讓網民分享自己這些年的轉變，令不少人嘆為觀止！

↓↓↓點擊圖片觀看↓↓↓

+ 26 + 25 + 24

想睇更多脫毒達人內容？可點擊這裡觀看【多圖】Twitter熱傳日本脫毒大賽2020 宅男都可以變美女？！