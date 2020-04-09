日女花700萬整容變Cosplay女神獲網民激讚　兩年後竟下海變AV女優

2年前，日本一位Cosplayer於Twitter大方公開自己整容的黑歷史，結果獲得網民大讚有勇氣，亦令日本掀起一陣整容告白的風潮。

該位Cosplayer近日登上日本節目《じっくり聞いタロウ》，沒想到她最近竟變成AV女優，亦分享整容以來的心路歷程。

2年前整容告白獲激讚

該女生原本叫 明治，是日本小有名氣的Cosplayer，兩年前於Twitter公開承認自己整容，表示現在的美貌是自己克服各種痛楚，用120%努力及金錢換來的成果，無需要隱瞞整容的事實。

結果該文馬上被瘋傳，不少網民大讚她有勇氣，還掀起一陣「整容告白」風潮，不少有整容經驗的女生都紛紛於網上告白。

↓↓↓明治整容前的照片↓↓↓

↓↓↓整容後判若兩人↓↓↓

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整容成癮

明治於節目表示自己原本於女僕Cafe兼職，有朋友割了雙眼皮，她覺得十分好看，而且只需2萬円（約1400港幣），便抱著玩玩的心態去割雙眼皮。

雖然雙眼變得好看，但她覺得其他部位仍然十分醜，之後便陷入整容漩渦，愈整愈多，最後花了700萬円（50萬港幣）變成現在的模樣。

（節目截圖）

下海拍AV

為賺得整容的費用，她一直有在風俗店工作，有錢便馬上整容。去年年末，明治與成人影片片商「Faleno」簽約成為專屬AV女優，並改名成 高嶋明實（高嶋めいみ）正式於成人業界出道，處女作更以她之前公開整容爆紅為賣點。

（FALENO）

父母反應是？

對於整容及拍AV，明治的父母反應十分兩極。當她整容後回家探望兩老時，父母沒有太大的反應，只表示「好像來了個韓國人」。

雖然她沒有向家人表示自己成為AV女優，但被一名痴漢大叔認出她曾於風俗店工作，並將她的AV作品封面及藝名等寄到父母及鄰居家，父母對此非常生氣，她亦暫時不敢再回老家。

明治表示現時不敢回老家。（節目截圖）

栽在牛郎手上？！

明治成為專屬女優後，吸金力亦自然上升，每套作品能賺得100萬円（約7萬港幣），還未計其他活動收入。

可是，她卻將所有賺回來的錢全花在牛郎身上，1年竟一共花了2400萬円（約170萬港幣），現在只剩1200円（85港幣）。

明治表示自己為牛郎花光儲蓄。（節目截圖）

明治表示現已厭倦，不會再去牛郎店玩樂，亦辭去風俗店工作，全力專注於AV事業上。

明治2年前曾於電視節目分享整容歷程：【醜女大翻身】5年豪花700萬円 Cosplayer公開整容史