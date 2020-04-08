新冠肺炎｜5星級酒店劈價救亡　6間酒店推食+住套票低至$700

鑑於新型冠狀病毒肺炎疫情，嚴重影響酒店旅遊業界，不少酒店都要求員工放無薪假，同時亦推出不少優惠套票救亡。當中部份5星級酒店更大劈價，《開罐 Opener》精選6個酒店「食+住」套票，讓大家稍作休息差電再出發！

【1】諾富特世紀酒店 包海鮮餐、餐酒一支

即日起至6月30日，位於灣仔的4星級酒店諾富特世紀酒店推出「SHAKE SHAKE海鮮房住宿套餐」，顧名思義，即是包SHAKE SHAKE海鮮餐以及一晚住宿！更會另送芝士煙肉焗生蠔以及一瓶紅酒或白酒，不過食海鮮，記者都是比較推薦選擇白酒！

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鑑於疫情嚴重，諾富特世紀酒店為每位客人測量體溫，體溫異常者不可進入酒店。同時入住客人需要填寫健康申報表，曾外遊客人士需要入住指定樓層房間，且有特別安排，不設房間整理服務，外賣、客房送餐都會放於門外。

【諾富特世紀酒店】 地址：灣仔謝斐道238號 電話：2598 8888

【2】海洋公園萬豪酒店 包二人扒餐或廣東順德菜

即日起至5月3日，海洋公園萬豪酒店推出「南區海岸醉人美饌」，除了一晚住宿，更有二人晚餐，可以挑選在Prohibition扒房房‧酒吧享用西餐，或在南海小館享用順德菜。除晚飯之外，亦包雙人免費早餐！不過想要呢個優惠價錢，就有一點小技巧！

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鑑於疫情嚴重，海洋公園萬豪酒店為每位客人、員工測量體溫，體溫異常者不可進入酒店。同時入住客人需要填寫健康申報表，酒店暫不接受14日內曾離港、需隔離人士入住。

【海洋公園萬豪酒店】 地址：黃竹坑黃竹坑道180號 電話：3555 1688

【3】Hotel Icon 包酒店自助午餐或自助Brunch

即日起至6月30日，5星級酒店Hotel Icon再次推出「Foodcation食+住套票」，預訂時輸入指定優惠碼，就可以用優惠價入住ICON36城景客房。套票包一餐自助餐，如果是星期一至五，會包酒店餐廳The Market自助午餐兩位，若是星期六、日、公眾假期，就會改為自助早午餐兩位。

套票都可以另加400元，升級為The Market自助晚餐！受疫情影響，酒店方面指，所有自助餐或半自助餐食物均以小份量供客人自行夾取，並於大約30分鐘內會替換或補充。

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鑑於疫情嚴重，Hotel Icon為每位客人測量體溫，體溫異常者不可進入酒店。酒店建議過去14日內外遊至香港及澳門以外地區的人士避免到訪，每位入住唯港薈的賓客均需提供過去14天內的外遊紀錄。如當值經理發現任何疑似感染病例或生病的賓客，將於登記入住前轉介客人到醫院或就近的診所進行檢查。

【Hotel Icon 唯港薈】 地址：香港九龍尖沙咀東部科學館道17號 電話：3400 1000

【4】帝苑酒店 港人限定$999包雙人越南晚餐

即日起至6月30日，5星級酒店帝苑酒店推出優惠套票，可以優惠價999元（未連加一服務費）入住一晚，以及於酒店Le Soleil越南餐廳享用三道菜二人晚餐，包括有越式蒸粉包、香脆西貢春卷及越南生熟牛肉湯粉。這個價錢可以入住5星級酒店，實在是很少見！

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【帝苑酒店】 地址：香港九龍尖東麼地道69號 電話：2721 5215

【5】觀塘如心艾朗酒店 雙人任食牛扒晚餐

如心艾朗酒店屬4星級，即日起至4月30日就推出任食牛扒薯條的住宿套票，供應5款分別來自澳洲、美國及紐西蘭的牛扒，有西冷、肉眼、T-bone、牛仔骨幾個部位可選。

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鑑於疫情嚴重，除了恆常的清潔及額外的防禦，每位客人都需要量度體溫及填寫健康申報表，向酒店申報過往及未來14天的行程資料，並且不接受隔離人士入住。

【觀塘如心艾朗酒店】 地址：觀塘創業街38號 電話：3968 8666

【6】美麗華酒店The Mira 包二人晚餐

5星級酒店美麗華酒店都大劈價，推出多個優惠酒店住宿套票，其中一個套票價錢為1,488元，包米芝蓮推介食府WHISK二人晚餐，晚餐內更有生蠔、牛扒及龍蝦。

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