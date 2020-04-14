【nnevvy】學會15個內地網絡用字傍身　gd、233、斯巴達是甚麼？

開罐
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「#nnevvy」引起中泰網絡大戰，「nmsl」、「gd」、「td」等內地網絡用字令人摸不著頭腦，你又知道是甚麼意思嗎？

網絡用語日新月異，如果跟得不夠貼，分分鐘連對方罵你都不知道。近日泰國BL劇《只因我們天生一對》男主角之一Bright，被粉絲發現曾在女友Weeraya照片下留言「真好看像個中國女孩」，女友卻回覆「What!?」、「台灣女孩喔。」引起中泰網絡大戰，除了讓人見識到泰國網民的創意之外，不少內地網絡用字亦令人大開眼界。

nmsl，你知道這是甚麼意思嗎？

在內地嚴格的網絡管制之下，不少敏感詞都不可以說出口，網民唯有用縮寫、拼音、新字詞來代替，因而衍生出特有的網絡用字，小編整理了15個常見的內地用字，大家學識之後可以旁旁身。

↓↓↓　按圖學15個內地網絡用字 ↓↓↓

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近日在微博出現一個熱門關鍵字：窮的代名詞，網民紛紛在這個關鍵字發揮創意，用一句說話代替一個窮字，除了「價格敏感型消費者」，亦有「我對運費過敏」，指自己網購時一看到要運費就會放棄，亦有人留言：笑著笑著就哭出來了。

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立即CLICK入內文看足本版：「窮的代名詞」成熱搜　網民10句說話花式呻窮：笑著笑著就哭出來

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