【Netflix】4套滄海遺珠「加甜」作品　由忘年禁忌戀到AV實地拍攝

不少人視Netflix為消閒首選，如《全裸監督》、《性愛自修室》等「少少鹹多多趣」的另類選擇，相信大家都不會陌生，《開罐opener》就為大家介紹，4套大熱以外的滄海遺珠加甜作品。

這些作品當然少不了刺激火辣的場面，而當中探討的話題卻十分有深度，包括沉重的忘年戀、夫婦有愛無性的生活、甚至在AV的拍攝現場取材，它們的人氣或許不及《全裸監督》、《性愛自修室》等，不過一樣精彩。

《戀之月》有不刺激場面。（截圖）

【一】戀之月

一開場就用刺激場面殺你一個措手不及，請小心。故事講述31歲的平和子是一位普通的打工族，男友不求上進、不修邊幅，雖然感情穩定，但卻有點不甘心跟他過一世。直到她遇到一個少年，兩人漸生情愫，最後當然…你懂的。故事引起不少觀眾反思，自已追求的到底是甚麼？

+ 3 + 2

【二】誠徵辣妹：網絡性與愛

一部共六集的集錦影集，講述關於生活受網路盛行影響的人們的親身故事。探討性與科技的交集，當中包括性愛主播、AV女優等，大家以為AV女優只需要拍片嗎？在科技的影響下，直播亦成為了她們生活的一部份。

+ 4 + 3 + 2

【三】老公的那個進不來

故事描述一對年輕夫妻，二人非常合拍，但唯獨在性事上卻一直無法結合，女生每次都會受傷流血。有愛無性的生活下，二人開始各自出軌。一直以為自己身體有問題的女生，卻可以和陌生人順利做愛，唯獨只有與自己最愛的丈夫不行…

+ 3 + 2

【四】勁低俗幽默

以Talkshow形式，請來一眾諧星和藝人，用幽默的說話表達性愛中的大小事，毫無顧忌，粗口橫飛，由一夜情到產後性愛都是話題，邊聽邊笑邊思考，由於劇情性不強，可以隨時看隨時停，適合害怕追劇的朋友。

↓↓↓即睇預告片↓↓↓

新型冠狀病毒肺炎疫情影響世界，全球最大成人網站Pornhub公佈數據，在肺炎爆發之後，香港的流量節節上升之餘，更發現一個古怪的走勢。網站更有一個額外發現，就是觀眾登入Pornhub的時間，跟平時的熱門時間完全不一樣，連香港都不例外。

↓↓↓ 按圖看肺炎下的Pornhub數據 ↓↓↓

立即CLICK入內文看足本版！

新冠肺炎｜Pornhub數據分析疫症奇怪走勢 這組詞搜尋次數竟激增