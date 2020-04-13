AV片尾總是出現神秘女子　她身份曝光後網民反而更好奇：這哪招？

說起AV女優，相信大家心中都會出現些名字，不過有一位出現在AV中的女生，無人知道她是何方神聖，更無名無姓，令網民非常好奇。

近日有不少網民發現，在很多AV的片尾中，出現了一個神秘女子，不知是何方神聖，引起網民議論紛紛。她的身份最近終於曝光，不過卻令謎團進一步加深。

這個女生出現在眾多AV片尾中。

最近成人片商SOD的片尾中，都會出現一名神秘女子，氣質空靈而且身材誘人，清爽的短髮下樣子更有點人妻的感覺。如此頻繁地出現，很難不引起網民的注意，當時有網民估計，她會是片商的新人，只當它是一般的宣傳片，想不到...

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事實上，女生的確是會在4月出道的新人，不過當網友看到她最近公開名字時，又再一次集體傻眼了。這位片商投如此落力宣傳的女優，名字是：「還沒有名字」（名前はまだない）。

女優的名字：還未有。(sod)

大家都知道，女優名字都是化名，只有這個女優不一樣，明明SOD 投放如此多資源，將她當成秘密武器，甚至會是主力，但目前就堅稱她還沒有名字，真是前所未見。網民知道後也不禁失笑，感嘆SOD的市場行銷能力，暫時也只能用「無名氏」來稱呼她了。

同場加映：

越南一名副機長多Võ Hồng Hạnh近日成為網民焦點，除了因為她有著漂亮的外表之外，更令人驚訝的，是她的真正身份以及背後故事。網民得知她的歲數後，更大呼：不科學！

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