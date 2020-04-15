UNIQLO/GU同步推出Pokémon系列服裝　寵物小精靈T恤配飾低至$39！

UNIQLO及GU分別發佈Pokémon系列，將會同日開售寵物小精靈潮流服飾、家居服裝、比卡超Tee及各種配飾，僅售$39起！

UNIQLO推出石化小精靈系列

最近UNIQLO力推自家UT系列，每月都推出新搞作，繼與高達GUNPLA及新世紀福音戰士EVANGELION推出聯名T恤，今次UNIQLO與藝術家Daniel Arsham合作，推出全新Pokémon UT系利，迷死一眾寵物小精靈粉絲！

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今次「Daniel Arsham x Pokémon UT 」圖案包括香港粉絲至愛的比卡超、超夢夢與波波球。定價與UNIQLO過往UT系列一樣，所有成人男女T恤統一售$99，童裝則售$79，全系列將於4月24日於UNIQLO香港門市及網絡旗艦店正式發售。

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GU搶眼球！同日發售Pokémon服裝配飾

UNIQLO姐妹品牌GU也將於4月24日同日推出另一Pokémon「I Choose You!」企劃，當中一共包括31款潮流單品，選擇比UNIQLO更多。

按GU的講法，今次設計靈感來自男主角小智與寵物小精靈們的故事，將小精靈們隱藏在服裝的各個位置，希望大家體驗「捉迷藏」的感覺。

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除了多款T恤，GU在本系列中有售多款Pokémon鞋、襪子等多款小物配飾。最便宜僅售$39，入手門檻相當低。

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