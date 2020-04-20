日本藝人發起「在家Cosplay」挑戰　用家中物品扮鬼扮馬超爆笑

新冠肺炎疫情持續，日前日本確診人數終於突破一萬大關，政府呼籲國民繼續留在家中。不過，除了打機及煲劇外，留在家中還有甚麼自娛活動呢？

除了星野源創作抗疫歌《在家跳舞吧》，獲不少藝人轉發及自拍「Jam歌」、伴舞外，近日日本一眾諧星亦於網上發起「在家Cosplay」挑戰，解悶同時呼籲大家留在家中。

大家猜猜他們扮甚麼？答案在下方開估！（Twitter@miztamari_nikki）

日本不少諧星近日於Twitter發起「#在家Cosplay」挑戰（#おうちコスプレ），邀請藝人及網民用家中的物品Cosplay。

除了一般動畫角色外，還出現不少經典電影角色，看看大家能否猜出來吧！

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Twitter原文

同學變爸爸？！

日本有位諧星曾於節目《 ザ！世界仰天ニュース》分享自己超奇特經歷，就是中學的好同學突然變成自己的爸爸，近日再度成為城中熱話。

山本龍馬，高中時父母離婚，某天帶幾位同學回家玩時，沒想到其中一位竟對當時36歲的媽媽一見鍾情，並展開猛烈追求...

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影片連結：【日本奇聞】日男放學帶同學回家玩 竟與媽媽擦出愛火變同齡爸爸