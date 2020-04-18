日本媽媽炮製神級便當　超靚動畫角色網民大讚：不捨得吃！

香港人要帶飯上班，大多都是撿前一晚的剩菜拼湊而成，講求省錢又省時。日本人則不同，每個家庭的賢內助天天都會為家人炮製各式各樣的便當，講求營養之餘，還十分精美，為辛勤工作、上學的家人充充電。

近日日本有位媽媽炮製的便當引起網上熱話，以一雙巧手高度還原各動畫中的角色，簡直令人不捨得吃！

（Instagram@you.stance_ing）

這位媽媽叫Riyu（りゆ），育有一兒一女，經常於網上分享為家人製作的便當，其精美程度簡直可達藝術等級，她的Instagram帳戶現已有6.6萬名粉絲。

在她的鬼斧神工下，各種動畫角色，如《鬼滅之刃》、《蠟筆小新》、《反斗奇兵》等作品都完美呈現於便當盒中！

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Riyu每次作品都驚為天人，不少網民大讚「太強了」、「根本不捨得吃」、「營養好像也很均衡」。她曾表示自己製作便當大約需時2小時，笑言自己是個閒人。

2小時就能做得這麼高質，實在太厲害了！每天都能吃上這麼棒的便當，真羨慕Riyu的孩子啊！

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