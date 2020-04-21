【Tom&Jerry動畫師離世】日本神人爆笑手作還原經典場面引共鳴

開罐
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曾參與製作經典動畫《大力水手》與《湯姆與謝利》（Tom and Jerry）的美籍捷克裔動畫師Gene Deitch上周四（16日）於捷克首都布拉格的寓所離世，享年95歲。

死訊傳出後，不少網民都表示婉惜，指Gene Deitch的作品百看不厭，並向這位傳奇動畫師致敬。

日本手作達人還原經典場面

日本亦有位手作達人十分喜歡製作《Tom and Jerry》相關的模型，經常於Twitter分享這兩位歡喜冤家爆笑中伏的經典場面，引起不少網民共鳴。

大家不妨來緬懷一下《Tom and Jerry》帶給我們的童年回憶吧！

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Gene Deitch全名為Eugene Merrill Deitch，於1924年在美國出生，1960 年憑電影《Munro》獲奧斯卡最佳動畫短片獎，2004 年獲 Winsor McCay Award 以表揚其對動畫的終身貢獻。

Twitter原文

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