成日發火原來有原因！日本節目教6招擊退怒火　寫小器簿有無用？

日本節目《這個差別是甚麼》最近就討論容易生氣的人和不容易生氣的人之間的分別，發現原來他們之間只差「6秒距離」！節目更教大家6個方法成功抑壓怒火，容易生氣的你就要快快看！

為何身邊總有些人情商超好永遠不發火？為何自己少少事都想大發脾氣？日本節目《這個差別是甚麼》就探討這兩種人之間的分別。

（《這個差別是甚麼》節目截圖）

節目就請來醫生解畫，並講述以下6個可以成功抑壓怒火的方法，大家下次生氣時都可以試試看！

👇👇👇點擊圖片練成不發火神技👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

為甚麼以上的方法可以成功令怒火降溫？在節目上醫生就為大家解惑！原來大家在生氣的時候，扁桃體會分泌興奮物質，令大家感受到生氣。如果要降低這一種物質，就要依賴前腦葉！前腦葉分泌的物質，就可以抑制生氣的感覺。

不過前腦葉就要點時間Warm-Up，大概需要6秒的時間才可以開始分泌，而以上所講的方法，就正正可以給予時間讓大家的前額葉工作！雖然6秒過後還是會生氣，不過你的狀態會比較冷靜理性，如果是值得生氣的東西，還是要生氣啊！

👇👇👇點擊圖片睇埋溝通心理學👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

想睇全部溝通心理戰術？點擊睇全文！👉👉【15個超實用溝通心理戰術 對害你的人說多謝、用沉默應對謊言？】