Switch十大最受歡迎「多人運動」遊戲　動物之森、Just Dance入圍

最後更新日期：
新冠肺炎COVID-19疫情當前、宅經濟起飛，現在最紅的大概就屬《集合啦！動物森友會》（動物之森），你也跟上腳步了嗎？不過一個人玩遊戲總是會無聊，多人玩更刺激、樂趣無窮，而且只要有網路，大家也可以在各自的小窩連線對戰，堪稱是防疫最佳典範呢！DailyView網路溫度計今天就要來介紹，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統計出的網路聲量前十大「Switch多人連線遊戲」，讓你不必羨慕隨處隨揪都有朋友的小豬，在家用手就可以「多人運動」啦！
宅在家都可以與朋友「多人運動」？數據分析Switch十大多人遊戲（點圖放大▼▼▼）
+20
+19
+18
分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年04月27日至2020年04月25日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『Switch多人連線遊戲』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（DailyView網路溫度計授權使用）
相關圖輯：Switch｜3大必玩「爆汗系」減肥遊戲 健身環大冒險未係最燒脂？（點圖放大▼▼▼）
+4
+3
+2
延伸閱讀：
你也在摸家具、找妹妹？15大《動物森友會》超強術語絕對要聽懂 | 每日排名調查
「黑人抬棺」影片是什麼哏？迷因緣由於此 | 人氣話題 | 香港
「台灣女孩」掀起中泰鍵盤大戰！泰式幽默九大金句噹爆玻璃心 | 網路人氣話題
【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】