Switch十大最受歡迎「多人運動」遊戲　動物之森、Just Dance入圍

新冠肺炎COVID-19疫情當前、宅經濟起飛，現在最紅的大概就屬《集合啦！動物森友會》（動物之森），你也跟上腳步了嗎？不過一個人玩遊戲總是會無聊，多人玩更刺激、樂趣無窮，而且只要有網路，大家也可以在各自的小窩連線對戰，堪稱是防疫最佳典範呢！DailyView網路溫度計今天就要來介紹，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統計出的網路聲量前十大「Switch多人連線遊戲」，讓你不必羨慕隨處隨揪都有朋友的小豬，在家用手就可以「多人運動」啦！