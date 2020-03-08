Switch最受女生歡迎10大遊戲　新垣結衣健身環排第幾？

開罐
撰文：
最後更新日期：

誰說玩遊戲是男孩的專利呢？結合體感的Switch主機推出後，有遊戲公司也推出了適合全家大小一起玩樂的休閒遊戲，去年的《健身環大冒險》更是爆紅，邊玩遊戲還能健身，賣到缺貨！

新垣結衣代言的《健身環大冒險》大受女生歡迎。（Youtube@Nintendo 公式チャンネル）

今天的《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO 大數據關鍵引擎》調查，網路上最受女性玩家歡迎的Switch遊戲。

唔止《健身環大冒險》喪減肥！數據分析女生必玩10大遊戲（點圖放大▼▼▼）

+18
+17
+16

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年01月14日至2020年01月13日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『女孩系Switch』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

數據分析女生必玩10大遊戲（DailyView網路溫度計授權轉載）

相關圖輯：Switch｜3大必玩「爆汗系」減肥遊戲 健身環大冒險未係最燒脂？（點圖放大▼▼▼）

+4
+3
+2
RingFit│網民玩健身環斥廣告不實　深蹲200次變《食神》莫文蔚
雞排妹鄭家純玩健身環發嬌喘聲　萌度不輸代言人新垣結衣
韓網紅穿低胸直播玩《Ring Fit Adventure》　攰到翻白眼惹網民FF
減肥│台女星8小時進食法兩周激減5公斤　曾莞婷IG放性感照曬成果
減肥是女性自我欺凌？台女星宣佈不再瘦身：欣賞自己肉感的裸體！
【減肥】Dua Lipa IG狂曬「雕刻式腹肌」　15分鐘即可輕鬆養成

延伸閱讀：

不只吃飯睡覺打東東～居家隔離可以做的十件放鬆小事

超療癒！Switch推《哆啦A夢牧場物語》跟大雄一起種田去

俄羅斯方塊版吃雞！百人同時在線的《Tetris99》比手速

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。