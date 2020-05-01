【母親節2020】精選6個酒店優惠套票　半島酒店劈價$2,020住兩晚

母親節將至，看準不少孝子會帶母親到酒店慶祝，不少酒店都推出優惠套票搶客源，當中不乏五星級酒店大劈價，半島酒店每晚住宿更大減至1,010元。《開罐 Opener》就精選6個四星級以上母親節適用套票優惠，酒店全為四星級以上，各位孝子可以參考參考。

臨近母親節，不少孝子都想趁這個機會好好向媽媽表達心意。想不到買甚麼禮物的話，不如帶媽媽到酒店住宿一晚歎一歎！《開罐 Opener》就精選6個CP值高的四星級以上酒店套票，部份包晚餐或Spa，媽媽一定喜歡！

【1】諾富特世紀酒店 包海鮮餐、餐酒一支

即日起至6月30日，位於灣仔的4星級酒店諾富特世紀酒店推出「SHAKE SHAKE海鮮房住宿套餐」，顧名思義，即是包SHAKE SHAKE海鮮餐以及一晚住宿！可以於母親節帶媽媽到灣仔大歎海鮮！

更會另送芝士煙肉焗生蠔以及一瓶紅酒或白酒，不過食海鮮，記者都是比較推薦選擇白酒！即睇記者實測片段睇下海鮮實物👉👉【灣仔諾富特世紀「食+住」套票$780包房內海鮮餐｜酒店FactCheck#8】

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鑑於疫情嚴重，諾富特世紀酒店為每位客人測量體溫，體溫異常者不可進入酒店。曾外遊人士需要入住指定樓層房間，而且有特別安排，不設房間整理服務，外賣、客房送餐都會放於門外。

【諾富特世紀酒店】 地址：灣仔謝斐道238號 電話：2598 8888

【2】海洋公園萬豪酒店 包二人扒餐或廣東順德菜

即日起至5月17日，海洋公園萬豪酒店推出「南區海岸醉人美饌」，除了一晚住宿，更有二人晚餐，可以挑選在Prohibition扒房‧酒吧享用西餐，或在南海小館享用順德菜。除晚飯之外，亦包雙人免費早餐！

不過就要留意返，扒房只於星期五六日營業，而南海小館就一至日都營業，大家就要問定媽媽想吃哪一種了。如果想要呢個優惠價錢，有一點小技巧，點擊睇獲取方式！

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鑑於疫情嚴重，海洋公園萬豪酒店為每位客人、員工測量體溫，體溫異常者不可進入酒店。同時入住客人需要填寫健康申報表，曾外遊客人士需要入住指定樓層房間。

【海洋公園萬豪酒店】 地址：黃竹坑黃竹坑道180號 電話：3555 1688

【3】Hotel Icon 包酒店自助午餐及兩小時任飲雞尾酒

即日起至8月29日，5星級酒店Hotel Icon推出「唯港盛宴之旅」，可入住ICON 36城景客房，除了包The Market免費半自助早餐兩位，更另外包The Market自助午餐、GREEN午餐或天外天中菜廳點心午餐！在住宿期間，客人可享受免費精選下午茶美點，並於黃昏時段兩小時無限添飲雞尾酒、紅白酒、香檳和享用佐酒小吃。

母親節限定5月9至10日，酒店自助餐將會提供官燕系列甜品！受疫情影響，酒店方面指，所有自助餐或半自助餐食物均以小份量供客人自行夾取，並於大約30分鐘內會替換或補充。

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+ 6 + 5 + 4

鑑於疫情嚴重，Hotel Icon為每位客人測量體溫，體溫異常者不可進入酒店。酒店建議過去14日內外遊至香港及澳門以外地區的人士避免到訪，每位入住唯港薈的賓客均需提供過去14天內的外遊紀錄。如當值經理發現任何疑似感染病例或生病的賓客，將於登記入住前轉介客人到醫院或就近的診所進行檢查。

【Hotel Icon 唯港薈】 地址：香港九龍尖沙咀東部科學館道17號 電話：3400 1000

【4】帝苑酒店 港人限定$999包雙人越南晚餐

即日起至6月30日，5星級酒店帝苑酒店推出優惠套票，可以優惠價999元（未連加一服務費）入住一晚，以及於酒店Le Soleil越南餐廳享用三道菜二人晚餐，包括有越式蒸粉包、香脆西貢春卷及越南生熟牛肉湯粉。這個價錢可以入住5星級酒店，實在是很少見！

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【帝苑酒店】 地址：香港九龍尖東麼地道69號 電話：2721 5215

【5】麗豪酒店 人均$525包住宿及二人泰式按摩

麗豪酒店現正推出優惠套票，1050元就有兩個人的住宿一晚及二人的55分鐘泰式按摩（原價880元），Spa由泰國按摩技師主理，選用有機按摩精油。優惠期至5月30日，很適合帶埋媽媽去鬆一鬆！記者實試：【酒店FactCheck#6】沙田麗豪$1050 包高檔泰式精油Spa連住宿

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【麗豪酒店】 地址：香港沙田大涌橋路34-36號 電話：2649 7878

【6】香港城景國際酒店 包海鮮自助餐

香港城景國際酒店推出「海鮮薈萃」住宿優惠套票，以1050元的價錢，除了可以入住一晚，更可享受3小時的海鮮自助晚餐以及包第二天早餐。酒店地點十分方便，油麻地港鐵站一出步行5分鐘就到，十分適合帶媽媽去！

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【香港城景國際酒店】 地址：香港九龍窩打老道23號 電話：2783 3231

【同場加映】半島酒店母親節住宿 人均505元

適逢母親節，半島酒店都大劈價，讓大家可以帶媽媽到半島享受母親節！優惠內容為入住房間住一晚送一晚，即是大家可以2,020元的價錢，入住半島酒店豪華客房兩晚，除返開每人每晚僅需505元！留意返以上價錢並未連加一服務費。

這個住宿計劃未有包其他禮遇，不包早餐、晚餐，不過就有餐廳8折優惠！想用2,020元入住半島酒店兩晚，就要用特定優惠碼。

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