人生抉擇│年賺3億円醜男VS窮困無業大帥哥　日本女生會點揀？

相信不少女生對另一半有一定要求，最理想當然是高富帥、溫柔體貼兼專一，但現實中要遇上這些完美男人的機率近乎零。假設要在貧困帥哥及有錢醜男中選其一，大家會選擇跟誰交往呢？

日本女性時尚雜誌《AneCan》曾對1000名女性進行調查，詢問她們比較想跟年賺3億円（約2200萬港幣）的醜男，還是跟貧困的大帥哥交往，近日再度成為網上熱話。

結果有75.5%受訪者選擇跟有錢醜男交往。（《AneCan》）

結果有75.5%女生選擇跟有錢醜男交往，選醜男的受訪者表示「臉的話，3天就看膩了」、「即使外表很醜，但有工作的人比較值得尊敬」、「最重要的是內涵！」。

而在選擇了無業窮帥哥的24.5%女生中，有人表示「為下一代著想，選帥哥比較好」、「錢由我來賺」、「交往後就會逼他去工作」。

（YouTube@禁断ボーイズ）

近期亦有不少YouTuber於街頭訪問相關議題，有不少女生都選擇醜男，原因也十分現實...

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換作是大家的話，你會選有錢住大屋的醜男，還是每天問你討錢的貧困帥哥呢？不妨留言分享一下吧！

同場加映：看到女生代表天馬行空？日本熱傳心理測驗 一張圖測出隱藏性格

日本YouTube頻道「幸せ＊Style」近期分享一個心理測驗，不少網民都表示神準，現已超過220萬觀看次數，那就馬上開始吧！

（YouTube@幸せ＊Style）

大家在上圖看到甚麼呢？（在下方選擇）

【1】兩棵樹

【2】詭異的手

【3】面向後方的女性

【4】面向後方的少年

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