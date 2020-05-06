雙眼皮媽媽自爆驚人黑歷史　令女兒整容上癮花600萬円變超美偶像

隨著技術進步，現在整容已能做到自然不留痕，不少女生都想為自己微調一下。雖然整容能改變自己的外貌，但卻改不了DNA，下一代總會遺傳到自己的「優良基因」...

最近日本有位偶像於電視節目表示自己整容上癮，並分享自己花了巨額金錢整容的心路歷程。

（ORICON NEWS）

花600萬円整容變美女偶像

這位女生叫竹內桃子，今年28歲，現為偶像組合「バンドじゃないもん!」成員，她亦曾因在電視節目自爆整容祕密而成為熱話。

她在19歲時進行第一次整容，進行雙眼皮埋線手術，照鏡看到雙眼皮的自己時更喜極而泣，自此便開始對整容上癮，10年間已花了600萬円（約43萬港幣）整容。

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因為媽媽而整容？！

桃子亦曾接受「ORICON NEWS」訪問，表示自己從小就很喜歡看美容雜誌，發現所有模特都是雙眼皮，無論自己怎樣跟著她們化妝，也沒法達到相同效果，便慢慢對自己的單眼皮感到自卑。

後來跟媽媽訴苦，沒想到媽媽竟跟她自白，表示自己以前是單眼皮，是靠整容變成雙眼皮，連爸爸也不知道。其後還買了一大堆雙眼皮膠紙給她，並跟她說「將來自己儲錢整容吧」。

開了眼角及割雙眼皮的桃子，當時21歲。（ORICON NEWS）

桃子表示，或許媽媽每天都看到她為外貌而苦惱，因女兒遺傳了自己的不良基因而產生罪惡感，便鼓勵她去整容。

得到媽媽支持後，桃子便踏上整容之路，一整就是十年，近日更於節目「人を見た目で判断するな」分享自己整容歷程。

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事實證明，即使整容後沒被人發現，最後還是要跟子女解釋，而且孩子們還會有樣學樣，然後無限循環下去...