多圖│日本好身材美女惡搞星野源防疫歌　KEY自己露胸引網民熱議

為鼓勵國民留在家中抗疫，日本知名藝人星野源早前創作歌曲《在家起舞吧》，近日成為網民的惡搞素材，不少人將自己下半身「Key」星野源自彈自唱的影片。

不少網民於Twitter分享自家合成影片，掀起一陣熱潮。

（Twitter@kattu0403）

昨日有位身材姣好的美女模特兒 篠原みなみ於Twitter分享自家作品，竟將自己掀起上衣露胸的影片跟星野源的原片合成，衝擊網民們的眼球...

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其後該影片馬上於Twitter瘋傳，不過網民反應十分兩極，有人留言表示「這樣很不尊重星野源」、「星野源本人看到應該很開心」、「害星野源看起來像個變態」。

不久篠原みなみ發文道歉，表示自己亦十分喜歡星野源，希望各位網民息怒，還附上幾張美照以表誠意...

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同場加映：

近日有日本網民將自己下半身「Key」上星野源的防疫歌《在家跳舞吧》，令不少人紛紛效法，於Twitter掀起這惡搞風潮。

配合原片不時望結他的動作，不少網民將星野源自彈自唱惡搞成各種主題，例如插USB失敗的無間地獄、大晒肌肉，連撩妹也有！

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影片連結：日網民狂惡搞星野源防疫歌「在家起舞吧」 將下半身Key成大隻佬