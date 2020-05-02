被人杯葛有原因　5種被朋友討厭的行為　第四點年輕人最易中地雷

連假快到了卻一個行程都沒有，突然發現最近怎麼沒人約？說不定是自己去別人家作客時，變成「奧客」卻不自知，快來檢視自己是否犯下這幾種不禮貌行為，不要被人默默封殺都沒感覺。

▼▼按圖放大看哪5種被朋友討厭的地雷▼▼

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沒有時間界線

如果是到朋友家住宿，最好能明確告知要住多久，包括到達日期跟離開的時間，即使朋友相當慷慨大方，但也有要招呼你的計劃，例如準備臥房、計畫出遊、準備食物等，若寄住在朋友家，最好給個期限讓朋友與他家人方便。

窺探隱私物品

去朋友家作客，最好不要東翻西看，尊重別人隱私是最基本的禮節，最好朋友沒有要主動介紹家中房間，就不要「自行導覽」，或是主動拉開抽屜、打開櫃門，做個有水準的賓客。

無預期出現

雖然電影裡面都喜歡演出驚喜情節，事實上有9成的人都不喜歡驚喜，而事先無通知就突然的出現，也是讓人很困擾的舉動，每人都有習慣的生活空間跟姿態，突然的出現打擾，更不該這樣對待親密的朋友。

多帶一個人沒有先告知

如果你應邀參加朋友的晚餐派對，應告知是否會攜伴，不然計算準確的主人們可能會無所適從，除了食物可能不夠，事先的預備節目也可能變得尷尬，你可能覺得輕鬆愜意，但主人卻覺得壓力很大。

批評朋友家

有些人應邀作客，卻一直建議朋友家的裝潢，批評住家位置的環境卻不自知，學習欣賞朋友家中的布置，注意少點建議批評，除非他們表明需要你的看法。

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