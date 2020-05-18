酒店優惠｜精選6個酒店套票包早晚餐　白沙灣、愉景灣睇海景度假

無辦法到外國旅行，想止止旅行癮的話，不如在本地來一個兩日一夜的小旅行！《開罐 Opener》精選6個遠離煩囂、極具度假風的酒店套票，全部人均1000元樓下，最平僅需人均540元，讓大家即使身在本地，都有逃離現實的感覺！

這段時間都去唔到旅行，不少人都大呼旅行癮發作，超辛苦！有見及此，《開罐 Opener》即刻精選6個極具度假風的酒店優惠套票，當中不少都包早晚餐，可以望住海Chill住歎早餐！

【1】長洲華威酒店 望海露台食早餐、海鮮

港人小旅行必去之地：長洲！位於長洲的華威酒店，就推出抵玩食住套票，套票除了住宿一晚，更包在向海露台享用英式早餐及蒸氣海鮮晚餐。優惠期至2020年6月30日，大家可以到官網預訂。

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【長洲華威酒店】 地址：長洲東灣路86號 電話：3176 6312

【2】西貢白沙灣ThePier 包早餐、自煮晚餐

雖然此西貢不同彼西貢，不過都一樣度假風滿滿！位於西貢白沙灣的The Pier酒店，房間內有獨立廚房，套票包晚餐材料包，主菜可以選三文魚扒或豬扒，供大家在房內自己煮晚餐，情侶一起煮飯仔！另外都包第二朝早餐。不少人到西貢都會順路前往三星灣泳灘，所以套票更包兩張街渡船票，大家可以乘坐五分鐘船程去踏踏沙。

價錢方面，套票（二人用）價錢平日（日至四）為1400元，而星期五、六、及公眾假期就1700元。優惠要透過特定網站購入，優惠期暫定到6月30日，大家要留意啦。

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【The Pier Hotel】 地址：西貢白沙灣街9號 電話：2912 6777

【3】香港愉景灣酒店 包早晚餐送汽酒

一踏足愉景灣，就可以見到不少歐陸式建築及外國臉孔，即刻覺得自己出咗國！愉景灣酒店的「慶祝優惠」2日1夜套票，包早餐及四道菜的西式晚餐，Menu不管是前菜、主菜抑或甜品都有多款可以選擇，小編覺得自由度頗高！

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【香港愉景灣酒店】 地址：香港大嶼山愉景灣海澄湖畔路88號 電話：2295 8288

【4】海洋公園萬豪酒店 包酒廊五道菜晚餐

五星級的海洋公園萬豪酒店，因為附近有港鐵站，比起上述酒店更加方便前往，不過一樣幽靜！萬豪酒店推出「豐富美饌住宿計劃」，包一晚住宿之外，更包自助早餐及Pier酒廊五道菜晚餐，優惠期至6月28日，大家記得輸入優惠碼才有優惠。

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【海洋公園萬豪酒店】 地址：香港仔黃竹坑道 180 號海洋公園萬豪酒店 電話：3555 1688

【5】迪士尼樂園酒店包早餐

香港迪士尼樂園酒店推港人優惠「香港居民春日訂房優惠」，除入住標準客房一晚，更包指定華特餐廳早餐。只要進入香港迪士尼酒店官方網站，點擊右方的「酒店特別優惠」，就可以找到了！

在餐廳享受早餐。（迪士尼樂園酒店提供）

價錢為1399元已包加一，優惠期至6月30日，現時預訂更可以有客房升級，由原來的標準客房升級至豪華客房。

【迪士尼樂園酒店】 地址：香港仔黃竹坑道 180 號海洋公園萬豪酒店 電話：3555 1688

【6】大澳文物酒店 包海鮮午餐

大澳文物酒店由前大澳警署改裝而成，保留不少歷史特色！套票包入住低層海景房、雙人酒店早餐，以及大澳大街「大澳威尼斯特色小食」的雙人海鮮午餐。雖然價格比起上述酒店略貴，不過人均都不用1000元。酒店內只有九間房間，想要預訂就要快手了，記得要到指定網站方有這個優惠。

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