戲院優惠｜6大院線劈價　MCL、百老匯買一送一　最平$22.5睇場戲

受新冠肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）影響，政府早前勒令部分娛樂場所暫停開放營業，有關限制於5月8日屆滿，電影院、美容院、遊戲機中心等再次開放營業。不少院線都推出優惠，部份正價場次更低至33元。

疫情關係，不同的娛樂場所都暫停開放營業，不過規定於5月8日屆滿，大家又可以去看電影了！當中不少院線大劈價，推出吸引優惠，馬上看優惠及戲院相應防疫措施。

【1】MCL戲院 買一送一優惠

即日起至5月21日，全線MCL戲院購買成人戲票，都可以有買一送一優惠。個個都知長沙灣MCL票價超值，正價場都只售45元，如果再使用這一次買一送一優惠，除返開22.5元就可以睇一場戲！

MCL長沙灣戲院本來票價就很抵！（資料圖片）

不過就要留意返，今次優惠一定要親身到櫃檯買票才可以使用，網上購票、電話購票、手機App都用不到這個優惠。

因應疫情，MCL旗下所有戲院現時售票不會過半、同一行座椅中不可有一排連續多於8張座椅被佔用、影院內不准飲食、每場播映完畢後都會清潔和消毒。

【2】Cinema City 一週限時優惠買一送一

即日起至5月14日，Cinema City一週快閃優惠，正價場次戲飛都買一送一，不過就只限到場購票才有這個優惠，網上購票都不設這個優惠。雖然這個優惠就快完，不過Cinema City就在官方Facebook講，優惠會陸續有來，相信會有第二波優惠。

（Cinema City官方Facebook）

因應疫情，Cinema City在官方網站指，會提供口罩供已購票的觀眾，不過就送完即止，而且每次完場都會清潔戲院。

【3】Lumen Cinema 早場$30坐VIP廳

Lumen Cinema位於葵涌，是2019年才新落成的戲院。戲院有5個影院，其中兩個影院為VIP廳，僅有二十多個座位，座位Sell闊落舒適，椅子更可以調教腳墊高度及椅背。現時做優惠，正價場次只需50元就可以購入VIP廳的戲票。

（《香港01》資料圖片）

另設有早場，只要是早上11:30前的場次，都可以30元購入VIP廳戲票。

（《香港01》資料圖片）

鑑於疫情，Lumen Cinema將隔位售票，所有進入戲院範圍的觀眾必須佩戴口罩，量度體溫及確認沒戴家居隔離人士手帶，而且影廳內禁止飲食。

鑽石型售票。（百老匯網頁截圖）

【4】百老匯院線 會員半價買戲飛

由即日起至2020年7月31日，bcinephile會員及MOViE MOViE會員均可享百老匯院線半價購票優惠！不過早場、星期二優惠場本身就是半價，所以就不包含在這次的優惠之內了。

疫情關係，去百老匯院線看電影時，必須要戴上口罩，而且進入戲院時需要量體溫，體溫超過37.5度的話就不能進場。而且現時戲院售票會以「鑽石型」發售，兩人為一組，前後左右的位置都會留空。

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【5】UA Cinema 優惠價重溫經典電影

成為UA會員，除了全年的九折優惠及儲分換禮物，現時UA推出「UA Films Showreel Pass」，即日起至5月24日購入戲票換領券套票，就可以於UA戲院重溫指定舊電影，可以使用至7月1日！

UA院線有200元5張戲飛優惠。（資料圖片）

UA戲院整理出共七個系列，每個系列有三至四套電影，當中更有《飢餓遊戲》系列，讓大家重溫四集！共有三套電影的系列，套票價錢為150元，就可以重溫晒三套。而共有四套電影的系列，套票價錢則為200元。

不過留意返，這個套票優惠價格就只限睇返系列入面的幾套電影。疫情關係，UA戲院需要客人戴上口罩，並且在進場時需要量度體溫，配戴居家隔離手帶的客人不能進場。

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+ 4 + 3 + 2

【6】英皇院線 5月全月半價

英皇院線即日至31日的所有場次，正價戲飛一律半價！連特別院線貴賓影院the CORONET以及IMAX都有份做半價優惠。除了戲飛，小食、飲品都有半價優惠。

（英皇戲院Facebook專頁）

疫情關係，所有客人入場時需接受體溫量度，而且於戲院範圍必須佩戴口罩，所以英皇戲院建議大家購入半價小食後應帶回家進食。