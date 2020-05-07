Dickies年輕人愛牌4折起　$100斜揹袋　夏季新品7折│附15款推介

年輕人最愛潮牌Dickies即日起於香港門市推出購物優惠，店內外套、斜布褲、牛仔褲低至4折優惠，帽子、袋、襪子等配件更低至50元可以入手，記者為大家精選必買抵買貨品！

夏日新款短袖T-Shirt都有7折。（莊堅毅攝）

Dickies一直深受年輕人喜愛，尖沙咀門市將加推優惠，帽子、小物袋等低至100元。夏季就快到，Dickies推出新款夏季T-Shirt及短棉褲，今次連新品都有7折優惠！（記者向店員查詢，根據以往經驗，新品是不會打折的。）即刻看看有甚麼值得買！

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記者在店內逛上一圈，覺得最抵買又適合四季使用的，就是配件類。現時所有袋子不論大小，都有單買半價優惠！又或者可以買任何產品滿300元，加150元換購任何袋款，更不限換購件數。店員就指曾經有客人一口氣換購10個背囊！

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此外，店內其他長褲及外套都有折，一件貨品有7折、兩件貨品有六折、三件貨品就有四折。記者就請教攝影師哥哥，精選幾件抵買產品！

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※以上優惠資料以Dickies官方公佈為準※

【Dickies 尖沙咀店】 地址：尖沙咀The ONE L320號舖 電話：2882 8215

夏季就是新品的季節！7-Eleven便利店推出最新印花換購計劃，可以換購迪士尼系列玻璃碗。

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