林鄭錯引曼德拉名言　這7句名人語錄竟是假的！舒淇、魯迅都中箭

特首林鄭月娥昨日（19日）錯引前南非總統曼德拉的名言，其後特首辦晚上就行政長官的引述致歉。 其實以往網上亦瘋傳大量「偽名人語錄」，一張大頭照加句心靈雞湯金句，不少名人和歷史人物「躺著也中槍」，紛紛「被留下」大量山寨名言。

特首辦強調，已故南非前總統曼德拉有教無類的教育理念，是舉世公認的，而教育對任何國家及地方的重要性也是毋庸置疑，特區政府同樣十分重視教育，教育當局將繼續肩負確保教育質素的責任。（歐嘉樂攝）

早前（19日）特首林鄭月娥出席行政會議時，錯引前南非總統曼德拉名言，指「教育的崩潰足以摧毀一個國家」，但後來遭踢爆金句並非出自曼德拉口中。特首辦亦就行政長官的引述致歉，指引述是有不同版本和出處，當局樂意接受指正，並對引起誤會表示歉意。

錯引金句的例子又豈止一個？一張大頭照加句心靈雞湯金句，讓不少名人和歷史人物「躺著也中槍」，紛紛「被留下」大量山寨名言。以下7個山寨名人金句，你又有否曾經中招？



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政府派Cu Mask（銅芯口罩），特首林鄭月娥笑言是「想見你mask」（see you mask），結果網民毫不賣帳，指她自以為幽默，又恥笑口罩顏色似底褲，非常不討好。其實政府過去也有不少令人莫名其妙的災難級產物，一起來看看吧。

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