IU、BTS都撞過鬼！樂壇最恐怖靈異事件Top 5　歌曲內竟有鬼叫聲？

就算不相信這個世界有鬼神的存在，也總會聽過朋友親身經歷的撞鬼故事吧？近日，韓國綜藝節目《TMI NEWS》公開「樂壇最恐怖鬧鬼事件」的排名，IU、BTS等韓星原來也試過在錄音室內發生靈異事件！

「撞鬼」對明星的意義

在韓國樂壇有一個傳說———如果在發行專輯前遇到鬼神的話，該專輯就會大賣了。雖然這個傳說沒有科學根據，但不少韓星都印證了這個說法。例如IU在錄製《You And I》的時候發生靈異事件，該歌曲發行後變得非常高人氣。

韓國節目《TMI NEWS》近日公開「樂壇最恐怖鬧鬼事件」排名，除了IU之外，還有哪些韓星經歷過撞鬼事件？

IU於2011年發行的《Last Fantasy》，收錄主打曲《You and I》

【TOP 5】BTS 柾國

BTS的柾國有一把甜美的聲音。唱起歌來，不但只粉絲喜歡，就連鬼神也愛上了他的聲音？！2016年，BTS發行專輯《WINGS》，柾國在專輯發布會上分享自己在錄音時疑似撞鬼的事。

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【TOP 4】張娜拉

「國民妹妹」張娜拉，雖然現時專注於演員的發展，但其實她的本業是一名歌手！全盛時期，她更試過每天賺5億韓圜（港元330萬）。2003年，她發行歌曲《那是真的嗎？》，竟然被指有怪談事件在內？

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【TOP 3】IU

去年在劇集《德魯納酒店》飾演接待鬼神也「天不怕地不怕」的張滿月，在劇集中她見盡無數鬼神，但原來在現實中她也曾經見過鬼？到底發生甚麼事？

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【TOP 2】張允瀞

最近「TROT」非常流行，而張允瀞則是TROT界的著名歌手。她於2003年發表的《Oh My Godness》，可說是全韓國人民也十分喜愛的TROT歌曲，無論男女老少都懂得唱。但在錄這首歌的時候，竟然也發生了靈異事件？！

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【TOP 1】徐太志和孩子們

徐太志和孩子們，是90年代的當紅組合，由徐太志、李真路和梁鉉錫組成。雖然他們已經在1996年解散，但不少經典歌曲現時還會經常出現在電視中。但在全盛時期，他們的歌曲竟然被稱為「撒旦的歌曲」？！

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